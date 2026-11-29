Atlético-MG e Vasco se enfrentam na noite deste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante na briga das duas equipes por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Mesmo fora de casa, o Cruz-Maltino abriu o placar com Bruno Duarte aos 28 minutos da primeira etapa após confusão da defesa do Atlético-MG.

SIGA ATLÉTICO-MG X VASCO

1T/31' Atlético-MG troca passes

1T/30' Falta para o Atlético-MG o campo de ataque

1T/28' GOOOOOOL DO VASCO

Andrés Goméz avança pela direita, cruza na área, Vitão desvia, Everson faz a defesa, mas Bruno Duarte completa lance para o Fundo do gol

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1T/27' Atlético-MG avança com perigo, mas bandeirinha assinala impedimento

1T/26' Sosa cabeceia, mas bola fica fácil para Everson

1T/26' Escanteio para o Vasco

1T/25' Atlético-MG tenta bola em profundidade, mas ela sai pela linha de fundo

1T/22' Atlético troca passes no meio de campo

1T/21' Tiro de meta para o Atlético

1T/19' Escanteio para o Vasco

1T/18' Falta para o Atlético no campo de ataque, cobrada rápido e o Galo perde a posse de bola

1T/17' Andrés Gómez avança pela direita e cruza com perigo, mas bola sai pela linha de fundo

1T/16' Castaño busca lançamento na área, mas Jardim faz a defesa

1T/16' Escanteio para o Galo

1T/15' Falta para o Vasco no campo de defesa

1T/14' Atlético-MG troca passes e busca espaço no ataque

1T/13' Puma faz cruzamento, mas bola atravessa a área e sai pela linha de fundo

1T/12' Natanael rouba bola e tenta lançamento para Bernard, mas bola fica com a defesa do Vasco

1T/11' Bernard tabela com Cuello, chega na área, mas finalização passa à esquerda do gol

1T/10' Sosa tenta lançamento para Cuiabano, mas bola fica mais próxima de Everson

1T/9' Bruno Duarte avança pela esquerda, chuta rasteiro no canto esquerdo, mas bola passa ao lado da trave

1T/7' QUAAASE!

Pumita cabeceia dentro da área e acerta o travessão de Everson

1T/6' Vasco tenta jogada pela esquerda, Fred rouba a bola, atravessa o campo, mas erra o passe para o meio da área

1T/5' Árbitro marca falta para o Vasco no meio de campo

1T/4' DFEEEEENDE LÉO JARDIM!

Goleiro vascaíno faz ótima defesa em finalização de Renan Lodi pela esquerda

1T/3' Cuiabano avança pela esquerda, faz cruzamento, mas defesa do Atlético corta

1T/2' Vitor Hugo rouba mais uma bola no meio de campo, mas defesa do Vasco recupera

1T/1' Atlético-MG sobe pressão rouba bola e avança pela direita, mas defesa do Vasco corta cruzamento

BOLA EM JOGO PARA ATLÉTICO-MG X VASCO!

PRÉ-JOGO

Jogadores entrando em campo para a execução do Hino Nacional

Fim de aquecimento do lado vascaíno também

Aquecimento do Atlético-MG finalizado

As duas equipes fazem trabalhos de situações de ataque no aquecimento

Jogadores se aquecem na Arena MRV

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma, Gabriel, Lucas Freitas, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, Brenner, Bruno Duarte

Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitão, Ruan, Renan Lodi; Franco, Castaño, Fred; Bernard, Victor Hugo, Cuello.

O atacante Cassierra é baixa para o duelo. Ele mostrou ao clube provas de ameaça, inclusive de morte, que recebeu de torcedores e alegou não estar em condições para o duelo.

O Atlético-MG chega pressionado atravessando uma sequência de nove partidas sem vencer

Eduardo Domínguez aponta durante treino na véspera do jogo contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

o Vasco tenta se recuperar do tropeço na última rodada para seguir na busca por uma posição melhor na tabela.

O Cruz-Maltino foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, interrompendo uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

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Na última rodada, o Atlético-MG empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão Série A.

Ficha técnica Atlético-MG x Vasco

Competição: Brasileirão Série A

📅 Data: 29 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte, Minas Gerais

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real

Onde assistir: Transmissão SporTV e Premiere (Pay-Per-View)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)