Em luta direta contra o rebaixamento, Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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PRÉ-JOGO

😉 Boa tarde, torcedor! Hoje promete ser um dia de fortes emoções para corinthianos e gremistas. E você fica por dentro de tudo deste jogão por aqui, com cobertura direto da Neo Química Arena!

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Como chegam Corinthians e Grêmio

Com campanhas praticamente idênticas, os dois clubes chegam à reta final do Brasileirão pressionados pela possibilidade de queda. Ambos somam 41 pontos, com dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, e estão fora do Z-4 apenas pelos critérios de desempate.

O principal diferencial está no saldo de gols. O Alvinegro possui saldo negativo de dois, enquanto os gaúchos têm sete negativos. A vantagem permite ao time paulista ocupar a 15ª colocação, uma posição acima do adversário.

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Apesar da situação delicada, as equipes apresentam uma recuperação no campeonato. Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).

Já o Grêmio, treinado por Renato Gaúcho, não perde há três rodadas. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.

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Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Breno Bidon e Carrillo; Kaio César, Vitinho e Matheus Bidu; Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio

Weverton; João Pedro (Diego Caito), Wallace, Kannemann (Balbuena) e Marlon; Dodi, Villasanti e Danilo Barbosa; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Gaúcho.