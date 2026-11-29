Oposição elege 60 dos 100 novos conselheiros do São Paulo; entenda o resultado
Chapa ligada a Marcelo Portugal Gouvêa conquistou maioria das vagas no Conselho Deliberativo, que terá 252 integrantes e será responsável por escolher o presidente para o triênio 2027/2029
A oposição do São Paulo conquistou a maioria das vagas na eleição para o Conselho Deliberativo, realizada neste domingo (29), no Morumbis. A Chapa 1, identificada como "São Paulo de Volta" e ligada a Marcelo Portugal Gouvêa, elegeu 60 dos 100 novos conselheiros. Já a Chapa 2, "São Paulo à Frente", representante da situação e que tem Vinicius de Medeiros como candidato à presidência, garantiu 40 cadeiras.
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O resultado representa uma vantagem da oposição entre os novos integrantes do colegiado, mas não define antecipadamente a disputa pelo comando do clube. Os 100 conselheiros eleitos se juntarão aos 152 vitalícios, formando um Conselho Deliberativo com 252 membros. Será esse grupo que escolherá o próximo presidente do São Paulo, em votação prevista para a primeira quinzena de dezembro.
Um dos conselheiros eleitos foi o candidato da chapa de situação, Vinicius de Medeiros, que precisava do feito para confirmar de forma oficial sua candidatura, já que apenas conselheiros podem se candidatar à presidência do São Paulo.
A eleição deste domingo foi dividida em dois critérios: 75 vagas foram destinadas aos candidatos mais votados, enquanto outras 25 foram preenchidas pelo critério de antiguidade de matrícula, conforme previsto no estatuto do clube. Na votação majoritária, a Chapa 1 conquistou 45 cadeiras, contra 30 da Chapa 2. Nas vagas por antiguidade, a divisão foi de 15 para a oposição e dez para a situação.
Com a nova composição, a oposição chega à etapa decisiva do processo eleitoral com maioria entre os conselheiros recém-eleitos. O cenário, porém, ainda depende do posicionamento dos integrantes vitalícios, que também terão direito a voto na escolha presidencial.
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Como será a eleição presidencial do São Paulo?
A votação para definir o presidente do São Paulo está prevista para a primeira quinzena de dezembro, em data que ainda será anunciada. Os conselheiros escolherão entre os candidatos das duas correntes políticas: Marcelo Portugal Gouvêa, pela oposição, e Vinicius de Medeiros, pela situação.
O vencedor comandará o clube no triênio de 2027 a 2029, com posse prevista para o início de janeiro. A definição terá impacto direto na formação da próxima gestão e no planejamento do departamento de futebol para a temporada de 2027.
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