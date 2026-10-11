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Veja a equipe completa de arbitragem do clássico entre Flamengo e Fluminense

Rafael Rodrigo Klein será o responsável pelo clássico deste domingo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 06:30
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Canobbio Samuel Lino Flamengo Fluminense
Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a equipe completa de arbitragem para Flamengo x Fluminense, marcado para este domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gaúcho Rafael Rodrigo Klein será o árbitro principal, enquanto Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul, ficará responsável pelo VAR.

A escolha de Klein já havia sido anunciada em setembro, mas a entidade confirmou posteriormente os demais integrantes da equipe. Bruno Raphael Pires, de Goiás, e Victor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná, serão os assistentes. Felipe da Silva Gonçalves Paludo, do Rio de Janeiro, atuará como quarto árbitro em Flamengo x Fluminense.

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Aos 36 anos, Klein integra o quadro internacional de arbitragem e já comandou partidas importantes do Flamengo nesta temporada. Entre elas, a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela Supercopa do Brasil, em fevereiro, no Mané Garrincha.

➡️Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Veja a arbitragem completa de Flamengo x Fluminense

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
  • Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
  • Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
  • AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)
  • AVAR 2: Heber Roberto Lopes (SC)

Fla-Flu terá disputa direta na parte de cima da tabela

O Flamengo chega ao clássico contra o Fluminense na liderança do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras. A equipe de Leonardo Jardim busca se recuperar do empate por 2 a 2 com o Santos, na última rodada.

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O Fluminense ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, e vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba. O técnico Marcão deve utilizar uma equipe mista, preservando alguns titulares para a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, na quarta-feira (14).

O Flamengo também terá compromisso continental na próxima semana, depois de enfrentar o Fluminense. Na quinta-feira (15), enfrenta o Estudiantes, na Argentina, pela ida da semifinal da Libertadores.

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Canobbio Samuel Lino Flamengo Fluminense
Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
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