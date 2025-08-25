Torcida do Corinthians esgota ingressos para jogo contra o Athletico pela Copa do Brasil
Jogo das quartas de final acontece na quarta-feira (27), na Arena da Baixada
O Athletico informou que os ingressos da torcida do Corinthians foram esgotados para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.
As vendas iniciaram às 14h de sexta-feira (22) e acabaram no mesmo dia. Os valores eram de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).
As diretorias dos dois clubes chegaram a um acordo para aumentar a capacidade do setor visitante: a carga passou de 3,5% para 10% do estádio, que tem espaço para 42.372 pessoas. Os corintianos ficarão no setor superior da Coronel Dulcídio e precisam cadastrar o reconhecimento facial no ingressos.athletico.com.br para o acesso ao estádio.
Assim, os ingressos da torcida do Corinthians passaram de 1,5 mil para cerca de 4,2 mil. Desses, 500 foram destinados às organizadas do clube paulista, enquanto o restante teve comercialização no site do Athletico.
Essa liberação do Furacão não aconteceu, por exemplo, com o pedido do São Paulo nas oitavas de final. Já o Coritiba conseguiu a mesma quantidade do Corinthians através do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em jogo da Série B, e se baseou no artigo 128 do Regulamento Geral de Competições (RGC), da CBF, que assegura o direito de 10% da carga total de ingressos para o adversário.
Ingressos para a torcida do Athletico
Os sócios Furacão, que precisaram fazer o check-in para garantir a presença, também tiveram a oportunidade de comprar a partir das 10h de sábado (23), exclusivamente pelo site. Cada associado tem direito de adquirir até quatro ingressos inteiros, com 50% de desconto, para o setores Red ou Gold.
As entradas aos demais torcedores rubro-negros estão sendo comercializadas a partir das 10h de segunda-feira (25), tanto no portal e quanto nas bilheterias da Arena da Baixada. Já quem adquiriu vouchers da campanha "1 milhão no modo Caldeirão" também já pode gerar ingresso.
Os valores inteiros dos setores variam de R$ 200 a R$ 400. O estádio ficará aberto das 10h às 18h na segunda e terça, além das 10h às 22h15 na quarta para a compra.
Preços dos ingressos de Athletico x Corinthians
- Setor Red: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)
- Setor Gold: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)
- Setor Black – VIP: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira)
- Choperia Arena Brahma: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira)
- Torcida visitante: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)
*Menores de 3 anos não pagam. No acesso ao estádio, deve ser apresentado um documento oficial para comprovação da idade.
Histórico de Athletico x Corinthians na Copa do Brasil
Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.
Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.
Chaveamento da Copa do Brasil
Dos 92 participantes, apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, o Tricolor de Aço e o Fogão nunca conquistaram a competição.
O Furacão, campeão em 2019, é o único time da Série B que chegou nas quartas de final - a última vez que isso aconteceu foi em 2020, com Cuiabá e América-MG - o clube mineiro ainda chegou na semifinal.
Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível. O vencedor de Athletico x Corinthians vai enfrentar quem passar do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. E, quem vencer o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, joga contra Fluminense ou Bahia.
Premiação da Copa do Brasil
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
