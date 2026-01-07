Botafogo bate o Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha
Galorioso joga por um empate contra o Taubaté na última rodada
O Botafogo venceu a segunda pela Copinha e ficou em situação favorável no Grupo 22 na luta pela classificação. Na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, o Glorioso bateu o Estrela de Março-BA pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo saiu dos pés da joia Cauã Zappelini, ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, o Alvinegro, agora com seis pontos, jogará por um empate no próximo sábado, contra o anfitrião Taubaté, às 19h, para garantir vaga no mata-mata e liderança da chave.
Botafogo desperdiça chance de goleada
Foi uma partida de total controle do time comandado por Rodrigo Bellão. O Botafogo sobrou em campo no Joaquinzão, deu as cartas no setor ofensivo e desperdiçou muitas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Foi uma noite que poderia ter aumentado o saldo de gols em relação ao restante do Grupo 22.
O Glorioso abriu o placar aos 21 do primeiro tempo com uma das principais joias da base. Cauã Zappelini recebeu de Caio Valle na grande área, foi para jogada individual cortando para a perna esquerda e finalizou com categoria, tirando do alcance do goleiro do Estrela de Março.
O volume de jogo empolgou pensando em nível de competitividade e em comparação à estreia, contra o Águia, mas o número de chances perdidas foi alto. O Botafogo pisou na área e esteve frente a frente com o goleiro Elio Vinícius com Justino, três vezes em bola área, Caio Valle e, principalmente, com o centroavante Arthur Izaque, titular após Kadir deixar o grupo e se juntar ao time principal no CT Lonier.
Na volta para o segundo tempo, o roteiro não mudou na cidade de Taubaté. Rodrigo Bellão viu seus comandados mantendo a postura ofensiva, aproveitando os espaços, mas ainda pecando nas finalizações. Era noite para um placar mais elástico, mas que terminou no magro 1 a 0 e necessidade de uma última rodada segura para avançar ao mata-mata.
✅ Ficha técnica
ESTRELA DE MARÇO 0 X 1 BOTAFOGO
2ª RODADA — COPINHA
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP);
🟨 Árbitro: Ronald Horns Araújo;
🚩 Assistentes: Maria Eduarda Silva Pires e Viviane Pereira Lopes.
Gol: Cauã Zappelini 21'/1ºT (BOT)
⚽ESCALAÇÕES
ESTRELA DE MARÇO: Elio Vinícius, Kaique Levi (Anthony), Aleck (Gabriel Saldanha), PH e Alexsandro; Jhon Marlley (Capela), Pedro Henrique (Nego) e Gabriel Carvalho (Thailson); Dudu (Marcos Paulo), Alisson e Raí. Técnico: Júnior Nogueira.
BOTAFOGO: Cleber Lucas; Kadu (Gabriel Felipe), Danillo, Justino (Kauã Branco) e Kauã Cruz; Lucas Camilo (Gustavo), Cauã Zappelini (Bernardo Valim) e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo (Matheusinho). Técnico: Rodrigo Bellão.
