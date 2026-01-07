Cruzeiro segue confiante por Gerson mesmo com negociações travadas

Após a apresentação de Tite, o Cruzeiro viveu uma tarde movimentada na Toca da Raposa II com as negociações por Gerson. Durante o dia, dirigentes e empresários passaram pelo CT do clube e chegaram a conversar com a imprensa.

Pouco tempo depois da apresentação do novo técnico da Raposa, um torcedor divulgou um encontro com Marcão Silva, pai do meio-campista. Segundo o cruzeirense, ele deu a entender que a negociação estava bem encaminhada.

Durante a tarde, o empresário e intermediário na negociação, André Cury, conversou rapidamente com a imprensa, mas não deu pistas sobre as tratativas.

– Não estou sabendo, estou chegando agora. Tem uma proposta com o Jonathan Jesus inicialmente. Depois dessa conversa com o Gerson, vamos ver. Vou saber agora, parece que o professor gostou muito (do zagueiro) e a permanência é o mais razoável no momento – disse o empresário.

André Cury, intermediário nas negociações entre Cruzeiro e Zenit por Gerson (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro vê negociação travada, mas segue confiante

Enquanto a reunião ainda rolava na Toca da Raposa II, o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, conversou com os jornalistas e pregou confiança ao ser questionado sobre o andamento das tratativas.

– Continua, o pessoal está lá, o Bruno. A expectativa é sempre boa. Acho que hoje é Natal na Rússia. Está caminhando bem. Falta os russos aceitarem. Estamos bastante (confiantes) – disse Pedrinho.

Após longas horas, o empresário André Cury deixou a Toca da Raposa II às 20h13, mas não quis conversar com a imprensa. Instantes antes, um membro do setor jurídico do clube deixou o local. Por último, o executivo de futebol, Bruno Spindel, fez um pronunciamento, revelando que a negociação está travada em alguns detalhes.

– Boa noite, Nação Azul. Passamos a tarde toda negociando com o Zenit a questão do Gerson, é uma negociação muito difícil. Novamente deixamos o respeito à instituição Zenit. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta, ousada, pela parte do Cruzeiro, segue na mesa. É uma negociação muito complexa, está travada nesses detalhes. Não sabemos o desfecho, vamos trabalhar nos próximos dias, sem detalhes. Vamos fazer todo esforço para resolver esses detalhes – comunicou o dirigente.

Torcedores tietaram os jogadores na porta do CT

Durante a tarde, em meio à espera por dirigentes e por um desfecho na negociação, diversos torcedores aproveitaram a movimentação para tirar fotos com jogadores. Atletas como Cássio, Villalba, Kaio Jorge, Matheus Pereira e João Marcelo, e o próprio Pedro Lourenço pararam para atender aos fãs.

Matheus Pereira atendendo torcedores (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Tite projetou uma possível contratação de Gerson e barrou saída de zagueiro

O técnico Tite já tem planos para uma possível chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático, embora o Zenit esteja dificultando as tratativas para a transferência ainda neste mercado da bola.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador.

Ao ser questionado sobre os jogadores que devem atuar neste início da temporada e quando os titulares devem voltar, Tite deixou escapar que 'barrou' a saída de Jonathan Jesus.

– Estou pensando no Morais, na recuperação do João Marcelo. Conversei com ele de manhã. Dar vazão ao Jonathan Jesus, falavam dele sair, mas disse que vai ficar. Do Prates, do Matheuzinho voltar. Do Ryan, Japa, Rodriguinho, Neyser. A prioridade é deles. Claro que paralelamente a direção está de olho. Mas estamos de olho nos crias da Toca. O objetivo é o título Mineiro? Vamos com os meninos no primeiro jogo – revelou o treinador.