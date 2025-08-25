O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne nesta segunda-feira (25), no Parque São Jorge, sede social do clube alvinegro, para definir o novo presidente do Timão. Três candidatos concorrem ao cargo: Osmar Stábile, Roque Citadini e André Castro.

A eleição foi convocada de forma extraordinária após o impeachment de Augusto Melo. Eleito em 2023, o ex-presidente tinha mandato até o final de 2026, mas foi afastado pelos associados após escândalo de irregularidades no contrato entre o Corinthians e a ex-patrocinadora Vai de Bet.

O estatuto do Timão prevê que uma eleição indireta deve definir o novo presidente em casos como esse. 299 conselheiros podem votar, e são esperados cerca de 250. O eleito ficará no cargo até o final de 2026, quando acontecerão novas eleições gerais no clube.

Além do presidente, os conselheiros também vão definir um novo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, cargo que ficou vago após a renúncia de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga. Os candidatos são: Leonardo Pantaleão, Peterson Aitello e Rodrigo Bittar.

Como serão as eleições

A votação será no Conselho Deliberativo do Corinthians, no Parque São Jorge, e não terá acesso ao público. A primeira chamada será às 18h (de Brasília), e a segunda uma hora depois. O resultado será divulgado ainda nesta segunda-feira (25).

Quem são os candidatos à presidência do Corinthians

Osmar Stábile

Conselheiro vitalício do Corinthians, o atual presidente assumiu o cargo após o Conselho Deliebrativo aprovar seu impeachment, em maio. Stábile foi vice-presidente de Esportes Terrestres durante a gestão de Alberto Dualib, no início dos anos 2000.

Em 2009, se candidatou à presidência do clube, mas foi derrotado por Andrés Sanchez. Em 2023, foi eleito como vice-presidente do Corinthians. Osmar Stábile fez parte da chapa União dos Vitalícios, e se associou a Augusto Melo, mas rompeu posteriormente após o caso "Vai de Bet".

Em sua vida profissional, é empresário e dono da Bend Steel, empresa fundada em 1997, que trabalha no ramo de usinagem, tornearia e solda.

Roque Citadini

Conselheiro vitalício do Corinthians, Citadini foi vice-presidente de futebol entre 2001 e 2004, na gestão de Alberto Dualib. Em 2018, teve sua candidatura à presidência impugnada. Neste ano, se candidatou pela chapa União dos Vitalícios.

Citadini é sócio do Corinthians desde a década de 1970. Atualmente é Conselheiro Vitalício, mas esteve em outros departamentos do clube, como o CORI (Conselho de Orientação). Na vida profissional, é advogado e exerceu funções públicas ligadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se aposentou neste ano.

André Castro

Com 46 anos, André Castro é atualmente conselheiro do Corinthians. Foi eleito pela chapa "Preto no Branco" em 2023, mas pediu afastamento no ano passado. Trabalhou com as categorias de base durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, anterior à de Augusto Melo.

Na vida profissional, atua no mercado financeiro e, segundo ele, possui 25 anos de experiência. É sócio do Corinthians desde 1996.

Propostas para o Corinthians

Os três candidatos foram procurados pelo Lance! para sabatinas eleitorais. Osmar Stábile preferiu não conceder entrevistas, uma estratégia às vésperas das eleições. André Castro alegou incompatibilidade de agenda. Roque Citadini foi ouvido em uma conversa que durou 30 minutos, tempo proposto para todos os concorrentes.

O candidato rechaçou a ideia do clube se tornar SAF, defendeu o equilíbrio fiscal, e por fim, argumentou que o clube deve procurar um executivo de futebol que tenha sido ex-jogador, e com 'perfil do Corinthians'. Veja a entrevista completa.

André Castro concedeu entrevista coletiva na quinta-feira (21). O candidato revelou que possui uma carta de intenções do banco GSP Banco de Fomento Mercantil LTDA para um aporte de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5.4 bilhões).