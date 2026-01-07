Coritiba perde para o Foz do Iguaçu na estreia do Campeonato Paranaense
Azulão da Fronteira bate o Coxa no Couto Pereira
O Foz do Iguaçu venceu o Coritiba por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (7) no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. O Azulão da Fronteira abriu dois gols de vantagem, sofreu o empate do Coxa, mas conseguiu o gol da vitória no fim.
Com o resultado, o Coritiba fica na quarta posição do Grupo B, zerado. Já o Foz do Iguaçu é o vice-líder do Grupo A, com 3 pontos.
Como foi o jogo?
Em um primeiro tempo movimentado, o jogo teve um lance preocupante logo no começo. Aos 12, o coxa-branca Lucas Crepaldi se chocou com o goleiro Diego Cardoso e teve uma fratura no antebraço esquerdo - ele deixou o campo chorando e foi encaminhado para um hospital.
O Foz do Iguaçu foi melhor desde o início e obrigou Benassi a fazer duas boas defesas. Na terceira, não cosneguiu. Guilherme Aquino errou na saída de bola, e Hiago tocou para Lucão tocar na saída do goleiro. 1x0.
Depois, com 44, o Azulão da Fronteira ampliou. Vinicius Peixoto recebeu de Alan na área, cortou o zagueiro João Pedro e tocou por baixo de Benassi. 2x0. O Coritiba, que atuou com um time Sub-20 e pouco tinha chegado, conseguiu descontar aos 49, quando Brayan aproveitou cruzamento, ajeitou na área e soltou a pancada. 2x1.
Na volta do intervalo, o Foz quase ampliou no início em chute de Arthur Vignoli que acertou o travessão. A partir daí, o Coxa cresceu em campo e teve a chance de empatar de pênalti após Thiago Azaf ser derrubado pelo goleiro na área. Na batida, Jean Gabriel bateu no canto esquerdo do goleiro Diego Cardoso, que pulou e espalmou.
O gol da igualdade do Coritiba saiu na bola parada, aos 35. Jean Gabriel cobrou falta na segunda trave, e Guilherme Aquino cabeceou no contrapé do arqueiro para marcar. 2x2. Quando a partida aparentava terminar igual, o Foz do Iguaçu fez o terceiro. Com 39, Hiago cobrou escanteio, Benassi saiu errado, e Rubens Carvalho mandou para as redes. 3x2.
Próximos jogos de Coritiba e Foz do Iguaçu
O Coritiba volta a campo contra o Londrina no sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira. Já o Foz do Iguaçu recebe o Azuriz no domingo (11), às 16h, no estádio ABC. Os jogos são válidos pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2X3 FOZ DO IGUAÇU
1ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba
🥅 Gols: Brayan 49/1ºT e Guilherme Aquino 35/2ºT (Coritiba); Lucão 26/1ºT, Vinicius Peixoto 44/1ºT e Rubens Carvalho 39/2ºT (Foz do Iguaçu);
🟨 Cartões amarelos: Felipe Guimarães, Guilherme Aquino e Ruan Lima (Coritiba); Daniel Oliveira, Diego Cardoso e Júnior Palmares (Foz do Iguaçu)
🟥 Cartão vermelho: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Diego Ruan Pacondes da Silva
🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva
🖥️ Quarto árbitro: Mateus Felipe Gonçalves de Lima
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: PC de Oliveira)
Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi (Miguel Silva), Diogo Batista (Dani Gruber), Matheus Dias (Paulo Roberto) e Jean Gabriel; Lucas Crepaldi (Brayan) e Thiago Azaf (Ruan Lima).
FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)
Diego Cardoso; Breno, Menezes e John Lessa; Alex Rocha, Daniel Oliveira, Alan Dias (Thyller Gabriel), Hiago e Arthur Vignoli (Júnior Palmares); Lucão (Rubens Carvalho) e Vinicius Peixoto (Alex Oliveira).
