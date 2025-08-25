Hugo vê vitória do Corinthians como ‘alívio’ e diz como isso pode ajudar na Copa do Brasil
Timão bateu o Vasco por 3 a 2 em São Januário
Após duas derrotas seguidas (Juventude e Bahia), o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 2 em São Januário neste domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. Titular no Timão, o goleiro Hugo Souza classificou o triunfo no Rio de Janeiro como "alívio", e detalhou a importância do resultado para a sequência na temporada.
- Tenho certeza que é um alívio, principalmente diante do retrospecto ruim que tivemos nos últimos jogos. Então, muito importante voltar a vencer, ainda mais nesse momento de decisões em Copa do Brasil. A gente ganha confiança com o resultado de hoje - iniciou Hugo Souza.
- É muito difícil jogar aqui em São Januário. A gente conseguiu suportar bem a pressão da torcida do adversário. Assim, fizemos um bom jogo - completou.
Foco no próximo jogo: que venha o Athletico
O próximo adversário do Corinthians será o Athletico, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Hugo foi sucinto ao falar sobre o objetivo no jogo em Curitiba: vencer.
- A gente tem que trabalhar em cima do nosso jogo, independente do adversário. Não nos apegamos a isso, ao momento do outro time. Entendemos que fazendo o nosso jogo, o nosso melhor, é o caminho. Vamos para o jogo pensando nisso. Vamos para lá vencer, trazer um bom resultado para casa e buscar a classificação - afirmou.
Próximos jogos do Corinthians
O Corinthians visita o Athletico na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes do jogo de volta, o Timão recebe o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo.
