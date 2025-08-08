Time de Série B volta a alcançar as quartas de final da Copa do Brasil após cinco anos

A classificação do Athletico às quartas de final da Copa do Brasil quebrou um jejum de cinco anos. A última vez que um time da Série B chegou nessa fase da competição foi em 2020.

continua após a publicidade

Com um a mais, o Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, o Tricolor tinha vencido por 2 a 1, no Morumbis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Athletico repetiu os feitos do América-MG e do Cuiabá, que estavam na Segundona, na Copa do Brasil de 2020. O Coelho eliminou o Corinthians nas oitavas com vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena e empate em 1 a 1 na Arena Independência, enquanto o Dourado ficou no empate sem gols na Arena Pantanal e bateu o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos.

continua após a publicidade

O América-MG ainda chegou nas semifinais ao eliminar o Internacional depois de vitórias de 1 a 0 para cada time, e placar de 6 a 5 nos pênaltis, diante da sua torcida. O Coelho não foi finalista por ser derrotado em casa para o Palmeiras, que viria a ser campeão, por 1 a 0 e depois empatado em 1 a 1 no Allianz Parque. Já o Cuiabá perdeu os dois jogos para o Grêmio, que ficou com o vice, por 2 a 0 fora de casa e 2 a 1 em casa.

Athletico é 'copeiro' na Copa do Brasil

Campeão em 2019, o Athletico se acostumou a avançar na Copa do Brasil e chegou nas quartas de final pela quinta vez consecutiva. É a única equipe entre as classificadas da atual edição com essa marca, já que o Flamengo vinha de oito participações seguidas nessa fase, entre 2017 e 2024, e caiu nos pênaltis para o Atlético-MG.

continua após a publicidade

A última vez que o Furacão foi eliminado nas oitavas de final aconteceu em 2020 para o Flamengo. Nas últimas 10 edições da Copa do Brasil, a equipe paranaense esteve entre as oito melhores em seis oportunidades.

Além do título há seis anos, o Athletico foi vice em 2013 para o Flamengo e em 2021 para o Atlético-MG na Copa do Brasil. Nesse período, em outros torneios mata-mata, o time atleticano conquistou o bi da Sul-Americana (2018 e 2021) e foi vice da Libertadores (2022).

➡️ Veja as notícias do Athletico

Jogadores e staff do Athletico comemoram classificação contra o São Paulo no vestiário. Foto: Duda Matoso/Athletico

Athletico vive momentos opostos na Copa do Brasil e Série B

O Furacão saberá o adversário nas quartas de final através de sorteio na terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os jogos estão previstos para 27 de agosto e 11 de setembro.

Já na Série B, o Athletico ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 20 jogos. A distância para o G-4 é de sete pontos, enquanto para a ZR é de cinco pontos.

CRB e CSA poderiam igualar o Athletico

Além do Athletico, dois times de divisões inferiores tiveram a oportunidade de chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil deste ano: CRB e CSA. O primeiro está na 12ª colocação da Série B, enquanto o segundo é o oitavo colocado da Série C.

Os times alagoanos, contudo, foram eliminados na quinta-feira (7) para Cruzeiro e Vasco, respectivamente.

Próximos jogos do Athletico na Série B