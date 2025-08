Athletico barra pedido do São Paulo antes de decisão na Copa do Brasil

O Athletico-PR barrou um pedido feito pelo São Paulo antes de decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Ao que tudo indicava, o Tricolor teria pedido que 10% dos ingressos fossem liberados para a torcida visitante. Porém, o pedido foi negado e o Furacão seguiu com apenas 5% da liberação.

A informação foi antecipada pelo jornalista Gabriel Sá. O Lance! apurou que o setor visitante teve seus ingressos esgotados pela torcida do São Paulo rapidamente.

A decisão teria sido justificada por uma questão de segurança. O jogo vale pelo futuro das equipes na Copa do Brasil. O São Paulo venceu o jogo de ida em casa por 2 a 1.

São Paulo venceu o Athletico por 2 a 1 no jogo de ida que aconteceu no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam os times

O São Paulo, comandado por Hernán Crespo, vive ótima fase. O time vem de cinco vitórias consecutivas e demonstra solidez mesmo com desfalques importantes como Calleri, Oscar e Lucas Moura. O Tricolor Paulista joga por um empate.

Enquanto isso, o Athletico, do suspenso Odair Hellmann e que terá o auxiliar Fábio Moreno na beira do gramado, tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vencer, com três derrotas e três empates. Para o jogo, a tendência é de uma base parecida com a do time alternativo usado na ida, mas com reforços entre os titulares. É fato que a prioridade do Furacão não é a Copa do Brasil e sim a Série B do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do São Paulo