STJD libera 10% dos ingressos para torcida do Coritiba contra o Athletico; PM define segurança

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido e liberou a carga de 10% da torcida do Coritiba para enfrentar o Athletico. Furacão e Coxa se enfrentam no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série B.

A diretoria rubro-negra até tentou impedir, mas teve o recurso negado pelo STJD. Assim, os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta quinta-feira (26), no site oficial atleticano.

A diretoria alviverde já tinha feito um ofício para o rival e cobrou o envio de 4 mil bilhetes. O Coritiba se baseou no artigo 128 do Regulamento Geral de Competições (RGC), da CBF, que assegura o direito de 10% da carga total de ingressos para o adversário.

O Coxa também alegou que “com base no laudo de segurança do Batalhão de Choque, não existe nenhuma proibição para que o setor visitante seja maior do que proposto pelo clube mandante” e que a Arena da Baixada recebeu públicos visitantes superiores aos 1.500 lugares atuais. A capacidade do estádio, segundo a Federação Paranaense de Futebol (FPF), é de 42.372 pessoas.

A atitude aconteceu após o Athletico informar ao Coritiba que o setor visitantes da Arena comporta 1.536 torcedores. O Furacão argumentou com o inciso 1 do artigo 128 do RGC da CBF, que afirma que, se órgãos de segurança definirem uma capacidade abaixo de 10%, isso pode ser aplicado. A Polícia Militar do Paraná (PM-PR), por exemplo, tem um laudo que aconselha ter a atual carga reduzida no setor visitante da Arena como garantia de segurança dentro do estádio - a validade desse documento vai até 24 de abril de 2026.

Torcidas de Athletico e Coritiba no clássico Atletiba, na Arena da Baixada. Foto: Divulgação/Coritiba

Essa batalha nos bastidores não é uma novidade no Atletiba e a mesma discussão já aconteceu em outras oportunidades. Em 2019, por exemplo, o Athletico não liberou a entrada de torcedores alviverdes pelo Paranaense e o caso "torcida humana" foi parar na Justiça, com punições a dirigentes e multa para o time atleticano. No Atletiba seguinte, pela final do estadual, o Furacão cedeu os 4 mil ingressos.

Em situações mais recentes, o tema era a "torcida única". Entre 2022 e 2023, cinco clássicos seguidos não tiveram a presença da torcida adversária por conta de uma briga de torcidas nas arquibancadas do Couto Pereira, pelo Paranaense. O retorno dos visitantes aconteceu no Brasileirão após os clubes concordarem, embora com carga menor de ingressos (1.600).

