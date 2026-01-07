Santos, São Paulo e Atlético avançam e Botafogo encaminha vaga ; veja os resultados do dia da Copinha
Confrontos marcaram o principal torneio de base do país nesta quarta-feira (7); confira
A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue com muita disputa. Durante esta quarta-feira (7), várias equipes entraram em campo para a segunda rodada do principal torneio de base do país e já em busca de uma classificação antecipada. Confira abaixo os resultados da Copinha.
O São Paulo venceu o Independente-AP por 2 a 0, em Sorocaba, com gols de Paulinho e Isac. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na próxima fase da competição de forma antecipada. Leia mais.
O Santos venceu a União Cacoalense, de Rondônia, por 2 a 1, em São Carlos (SP), e avançou. O primeiro gol foi marcado no fim primeiro tempo por Mateus Xavier, que é o artilheiro isolado da competição. O atacante ampliou aos 22 do segundo tempo. Leia mais.
O Atlético-MG venceu o QFC por 3 a 0 e, com o resultado, o assumiu a liderança isolada do Grupo 29 e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Leia mais.
O Botafogo venceu a segunda, em Taubaté, e ficou em situação favorável no Grupo 22 na luta pela classificação. O Glorioso bateu o Estrela de Março-BA pelo placar de 1 a 0, com gol da joia Cauã Zappelini, ainda no primeiro tempo. Leia mais.
Grupo 15
Ferroviária 2 x 1 América-RJ
Quixadá 1 x 1 Cuiabá
Grupo 16
São-Carlense 1 x 1 Real Brasília
Grupo 17
Cosmopolitano 1 x 4 RB Bragantino
São Luís 1 x 1 Figueirense
Grupo 18
Comercial Tietê 1 x 0 XV de Piracicaba
Canaã 0 x 3 Criciúma
Grupo 19
Real Soccer 0 x 1 Maruinense
Grupo 20
Paulínia 1 x 3 Portuguesa
Operário 1 x 1 Vila Nova
Grupo 21
Atlético Guaratinguetá 1 x 2 São José
Nacional-AM 0 x 3 Juventude
Grupo 22
Taubaté x Águia de Marabá
Grupo 23
União Mogi 1 x 0 Centro Olímpico
Confiança-PB 1 x 3 Fortaleza
Grupo 24
IAC 0 x 0 Novorizontino
Juventude Samas 1 x 3 Náutico
Grupo 26
Referência 1 x 2 Ituano
Ivinhema 2 x 1 Real-RS
Grupo 29
Audax 6 x 0 União Rondonópolis
Grupo 30
Ibrachina 1 x 1 Santo André
Ferroviária 0 x 0 Bangu
Grupo 32
Nacional 0 x 0 Portuguesa Santista
CSE 0 x 3 Internacional
