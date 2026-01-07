Santos, São Paulo e Atlético avançam e Botafogo encaminha vaga ; veja os resultados do dia da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue com muita disputa. Durante esta quarta-feira (7), várias equipes entraram em campo para a segunda rodada do principal torneio de base do país e já em busca de uma classificação antecipada. Confira abaixo os resultados da Copinha.

O São Paulo venceu o Independente-AP por 2 a 0, em Sorocaba, com gols de Paulinho e Isac. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na próxima fase da competição de forma antecipada. Leia mais.

O Santos venceu a União Cacoalense, de Rondônia, por 2 a 1, em São Carlos (SP), e avançou. O primeiro gol foi marcado no fim primeiro tempo por Mateus Xavier, que é o artilheiro isolado da competição. O atacante ampliou aos 22 do segundo tempo. Leia mais.

O Atlético-MG venceu o QFC por 3 a 0 e, com o resultado, o assumiu a liderança isolada do Grupo 29 e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Leia mais.

O Botafogo venceu a segunda, em Taubaté, e ficou em situação favorável no Grupo 22 na luta pela classificação. O Glorioso bateu o Estrela de Março-BA pelo placar de 1 a 0, com gol da joia Cauã Zappelini, ainda no primeiro tempo. Leia mais.

Grupo 15

Ferroviária 2 x 1 América-RJ

Quixadá 1 x 1 Cuiabá

Grupo 16

São-Carlense 1 x 1 Real Brasília

Grupo 17

Cosmopolitano 1 x 4 RB Bragantino

São Luís 1 x 1 Figueirense

Grupo 18

Comercial Tietê 1 x 0 XV de Piracicaba

Canaã 0 x 3 Criciúma

Grupo 19

Real Soccer 0 x 1 Maruinense

Grupo 20

Paulínia 1 x 3 Portuguesa

Operário 1 x 1 Vila Nova

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá 1 x 2 São José

Nacional-AM 0 x 3 Juventude

Grupo 22

Taubaté x Águia de Marabá

Grupo 23

União Mogi 1 x 0 Centro Olímpico

Confiança-PB 1 x 3 Fortaleza

Grupo 24

IAC 0 x 0 Novorizontino

Juventude Samas 1 x 3 Náutico

Grupo 26

Referência 1 x 2 Ituano

Ivinhema 2 x 1 Real-RS

Grupo 29

Audax 6 x 0 União Rondonópolis

Grupo 30

Ibrachina 1 x 1 Santo André

Ferroviária 0 x 0 Bangu

Grupo 32

Nacional 0 x 0 Portuguesa Santista

CSE 0 x 3 Internacional