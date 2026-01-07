menu hamburguer
Atlético-MG vence o QFC e garante classificação antecipada na Copinha

Galo fez uma boa partida e ganhou com facilidade

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/01/2026
23:05
João Teixeira, autor de um dos gols da partida (Foto: Vitor Froes / GazetaPress)
João Teixeira, autor de um dos gols da partida (Foto: Vitor Froes / GazetaPress)
Nesta quarta-feira (7), o Atlético venceu o QFC por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Copinha. Com o resultado, o Galo assumiu a liderança isolada do Grupo 29 e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como foi o jogo?

O jogo começou movimentado para os dois lados e, mais uma vez, o cenário se repetiu para o Galo. A equipe mineira cometeu um pênalti logo nos minutos iniciais, assim como havia ocorrido na primeira rodada. No entanto, desta vez o desfecho foi diferente: Wesley, atacante do QFC, cobrou a penalidade, mas Pedro Cobra, o paredão atleticano, mostrou reflexo e defendeu a cobrança.

Após o início frenético, o jogo esfriou e passou a ser mais estudado, sem grandes chances para nenhum dos lados. Na primeira oportunidade clara do Atlético, a equipe foi eficiente e balançou as redes. Em jogada pelo lado direito, Vitor Gabriel chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para João Gabriel, que finalizou de primeira e abriu o placar para o time mineiro.

A segunda etapa começou com o Galo pressionando e buscando o ataque desde os primeiros minutos, criando boas oportunidades. Logo aos 9 minutos, em uma jogada de falta ensaiada, Vitor Gabriel, que já havia dado uma assistência, recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou forte, no alto, sem chances para o goleiro, ampliando o placar para o time mineiro.

Com o placar praticamente definido, o Atlético administrou a segunda etapa, mas seguiu buscando o ataque e criando chances de perigo. Aos 32 minutos, após um belo passe de calcanhar de Gutte, Ryan finalizou forte e marcou o terceiro gol, consolidando a vitória alvinegra por 3 a 0.

Vitor Gabriel, autor de um gol e uma assistência na partida (Foto: Victor Froes/Gazeta Press)
Próximo jogo do Atlético na Copinha

Na próxima rodada, a equipe do Galo enfrenta o Audax-SP no sábado (10) às 21h (de Brasília) também no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP).

Ficha técnica

QFC 0 X 3 ATLÉTICO-MG
2ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quarta-feira , 07 de janeiro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
🥅 Gols: João Teixeira (47' / 1°T), Vitor Gabriel (9' / 2°T), Ryan (32' / 2°T)
🟨 Cartões amarelos: Eric (CAM), Lucas Santana (CAM), Luiz Peu (CAM) / Jó (QFC), Mateus (QFC)
🟥 Cartões vermelhos: Jó (QFC)

⚽ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Leandro Zago)
Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Lucas Santana, Xavier, Lucas Souza, Eric, Lucas Peu, Mosquito, Gabriel Veneno, Mosquito e João Teixeira

QFC (Técnico: José Rômulo Pinheiro)
Pedrinho, Ariel Baraúnas, João Victor, Jó, Hebert Kauê, Marquinhos, Cézar, João Lucas, Jean Ceará, Wesley e Enzo

🗣️ ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos
🚩 Assistentes: Hiago Luiz Ferreira de Souza e Flavia Sobrinho Nascimento

