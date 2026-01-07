Ceará anuncia a contratação de lateral que estava no Athletico

O Ceará oficializou a contratação do lateral-esquerdo Fernando, que estava no Athletico, nesta quarta-feira (7). O jogador de 26 anos fechou com o Alvinegro até o fim de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Fernando tinha vínculo com o Athletico até o encerramento de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho. Assim, o atleta e a diretoria atleticana optaram por antecipar a saída com uma compensação financeira. O Vovô, que caiu para a Série B, desembolsou R$ 1,5 milhão pelo atleta.

No Ceará, o lateral chega para suprir as saídas de Matheus Bahia e Nicolas. No Athletico, as alternativas da posição são Esquivel e Léo Derik.

continua após a publicidade

➡️ Ceará vence o Carajás e garante vaga no mata-mata da Copinha

O lateral Fernando estava no Athletico (Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press)

Anteriormente, o Ceará já tinha confirmado as contratações do lateral-direito Alex Silva e do atacante Juan Alano. Mozart, técnico que venceu a última Série B com o Coritiba, também chegou ao clube.

Fernando projeta 2026 no Ceará

Contratado para a lateral alvinegra, Fernando já estava treinando com o elenco em Porangabuçu. O defensor recebeu, no clube, a camisa 17.

Em relação aos objetivos do ano, o atleta citou o desejo de obter o acesso à elite. Ter sucesso na Série B, que começará em março, é o grande objetivo do Ceará em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Athletico

➡️ Veja mais notícias do Ceará

— É com muita alegria que eu venho jogar no Ceará, um clube muito grande, com muita história. Fui muito bem recebido por todos no clube, na torcida e fiquei muito feliz pelo carinho. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano e colocar o Vozão de volta ao seu lugar, que é a elite do futebol brasileiro. A torcida pode ter certeza que a gente vai lutar o ano todo por isso e muito mais - disse Fernando.