Na noite desta segunda-feira (21), a CBF anunciou a convocação da Seleção Brasileira sub-20 para dois amistosos que serão disputados com o Paraguai em agosto. O treinador Ramon Menezes deu prioridade aos atletas que atuam no Brasil e convocou jovens de sete times do país.

Os dois jogos contra a seleção paraguaia serão os últimos compromissos do Brasil antes da Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile, em setembro. Ramon Menezes convocou 23 atletas, que vão se apresentar em São Paulo no dia 4 de agosto.

Confira a convocação da Seleção Brasileira sub-20 para amistosos com o Paraguai

Ramon Menezes, treinador da Seleção Brasileira Sub-20. (Foto: Juan Barreto/AFP)

Goleiros: Otávio (Cruzeiro), Lucas Furtado (Flamengo) e Aranha (Palmeiras).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Derik (Athletico-PR), Gilberto (Palmeiras), Iago (Flamengo), João Souza (Flamengo), Luiz Gustavo (Vasco) Pedro Lima (Wolverhampton) e Robson (Palmeiras).

Meio-campistas: Dudu (Athletico-PR) Gabriel Bontempo (Santos), Gabriel Moscardo (Braga), Rayan Lucas (Sporting), Gabriel Carvalho (Internacional), Matheus Alves (CSKA Moscou).

Atacantes: Erick Belé (Palmeiras), Gustavo Nunes (Brentford), Lorran (Flamengo), Luca Meirelles (Santos), Riquelme Fillipi (Palmeiras) Wesley (Al-Nassr).

O Flamengo e o Palmeiras são os clubes com mais jogadores convocados por Ramon Menezes, com quatro e cinco (respectivamente). O treinador da Seleção Brasileira sub-20 esteve presente na goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Bayer Leverkusen em um amistoso disputado no Rio de Janeiro. Após a partida, Ramon elogiou grupo publicamente e hoje chamou quatro atletas que atuaram no confronto com o time alemão.

A Seleção Brasileira sub-20 vive uma boa fase sob o comando de Ramon Menezes, que não é derrotado desde fevereiro. Em cinco meses, o Brasil disputou oito jogos, alcançou cinco vitórias e três empates. Além disso, o time foi bicampeão do Sul-Americano Sub-20 de forma consecutiva. Este foi o terceiro título de Ramon Menezes como treinador da seleção na categoria.