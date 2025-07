Na noite desta segunda-feira (21), o Grêmio anunciou a renovação de contrato do atacante Braithwaite. Aos 34 anos, o camisa 22 do Tricolor Gaúcho assinou o novo vínculo até dezembro de 2027. A notícia foi divulgada pelo próprio clube em suas redes e site oficial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O jogador chegou ao clube em agosto de 2024 e caiu rapidamente nas graças da torcida pelo seu faro de gol. Em sua primeira temporada pelo clube, foi vice-artilheiro com apenas quatro meses de casa e 20 partidas disputadas.

Em 2025, Braithwaite assumiu de vez a artilharia do Grêmio. São 13 gols marcados e três assistências distribuídas em 27 jogos disputados no ano. O jogador é titular absoluto e uma das lideranças na equipe de Mano Menezes. Após o anúncio, o atleta celebrou a renovação.

continua após a publicidade

➡️ Três últimos jogos registraram impressionante estatística negativa para o Grêmio

Braithwaite comemora gol pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— A torcida, meus companheiros e toda a estrutura do clube me fazem sentir em casa. Quero continuar dando meu máximo em campo e ajudando a equipe a alcançar os objetivos — falou.

Números de Braithwaite pelo Grêmio

Braithwaite foi anunciado como reforço do Grêmio em julho de 2024. O jogador estava livre no mercado há um pouco mais de um mês na época e negociou sua ida para o Tricolor Gaúcho diretamente com o clube. Ele foi contratado para ser o substituto direto de Luis Suárez, que deixou o time no fim de 2023.

continua após a publicidade

Desde então, o dinamarquês disputou 47 jogos, marcou 21 gols e contribuiu com cinco assistências para seus companheiros balançarem as redes. Recentemente, o atacante teve uma lesão no tornozelo e ficou afastado dos gramados por uma semana. Ele não entrou em campo nas derrotas do Grêmio para o

Cruzeiro e para o Alianza Lima.

Ele voltou a atuar como titular pelo Grêmio no empate com o Vasco e deve estar à disposição de Mano Menezes para jogar pela primeira vez com o contrato renovado no duelo com o Alianza Lima, pelos playoffs da Sul-Americana.