Corinthians acerta dívida na CNRD; Cuiabá contesta e cobra transfer ban

O Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo firmado na CRND (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas) para quitar dívidas com clubes, jogadores e empresários. O Cuiabá, maior credor do Timão, contestou o valor pago.

continua após a publicidade

Segundo informações do 'Ge.globo', o Corinthians efetuou o pagamento mínimo estabelecido no processo, cerca de R$ 650 mil. O Cuiabá, que precisa receber R$ 18 milhões do clube alvinegro, alega que o valor mínimo deveria ter sido R$ 750 mil. A diretoria do Dourado cobra um transfer ban ao Timão.

— Já procurei a CNRD, e me confirmaram que a nossa interpretação está correta. Se o Corinthians não complementar o valor pago a tempo, ainda nesta semana será punido com transfer ban (proibição de registrar novos jogadores) — disse Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

continua após a publicidade

Em acordo homologado em abril deste ano, a CNRD estabeleceu que o plano coletivo do Corinthians deverá ser pago integralmente ao longo de seis anos, em 24 parcelas trimestrais. Os pagamentos ocorrerão no dia 17 de cada mês previsto, com a primeira parcela prevista para 17 de julho de 2025 e a última para 17 de abril de 2031. Ou seja, o montante total devido em cada processo, incluindo o valor principal e os honorários advocatícios, será dividido em 24 prestações a serem pagas a cada três meses, iniciando-se três meses após a homologação do plano.

O painel julgador da CNRD ressalta que, embora a primeira parcela possa ser elevada, ela não é considerada desproporcional. Isso porque, desde novembro, o Corinthians conta com a suspensão das sanções, o que lhe permite organizar seu caixa para arcar com esses pagamentos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Raniele foi contratado junto ao Cuiabá em 2024 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Risco de transfer ban

O plano homologado na CNRD prevê que, em caso de inadimplência reiterada, o Corinthians poderá ser penalizado com um transfer ban de no mínimo seis meses, sem possibilidade de suspensão mesmo após a regularização dos pagamentos.

Em contato com a reportagem do Lance!, a diretoria do Cuiabá afirma que irá se posicionar oficialmente sobre o caso nesta terça-feira (22).

O Alvinegro contratou o volante Raniele em janeiro do ano passado em um acordo que estipulava o pagamento de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,4 milhões na cotação atual) ao Cuiabá por 60% dos direitos econômicos.