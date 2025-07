Ex-Athletico ergue a Supercopa da Rússia e celebra troféu pelo CSKA

O lateral-direito Khellven, ex-Athletico, celebrou mais uma conquista com a camisa do CSKA. No último sábado (12), a equipe bateu o Krasnodar por 1 a 0 e levantou a Supercopa da Rússia em jogo único. O brasileiro entrou na reta final da partida e ajudou a garantir a vantagem construída no primeiro tempo.

— É uma sensação muito especial poder conquistar mais um título com essa camisa. A Supercopa inicia um ciclo importante e dá confiança para tudo o que vem pela frente. Só tenho gratidão ao CSKA, aos meus companheiros e a todos que torcem por mim. Seguiremos trabalhando firme e forte pra que possamos fazer uma temporada incrível e chegar em todos os nossos objetivos — afirmou o lateral.

Khellven, ex-Athletico, conquistou o segundo título pelo CSKA

Este é o segundo troféu do brasileiro pelo clube russo — na temporada passada, ele já havia levantado a Taça da Rússia. Desde que chegou ao CSKA em 2023, Khellven soma 62 jogos oficiais, com cinco gols e nove assistências.

Na última temporada, foram 30 partidas disputadas, quatro gols marcados e três assistências. Com mais esse troféu, o atleta consolida seu bom momento no futebol europeu desde a sua chegada.

