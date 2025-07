Hugo Souza atuou nas duas últimas partidas do Corinthians mesmo enfrentando um mal-estar. Desde a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira (16), o goleiro tem lidado com uma virose e também não estava 100% fisicamente na derrota para o São Paulo, no sábado (19).

O goleiro saiu mancando na zona mista do MorumBis e, ao ser questionado pela reportagem do Lance!, declarou que estava com um mal-estar. Ainda assim, foi liberado pelo departamento médico para atuar nos 180 minutos das partidas contra Ceará e São Paulo.

O jogador vem se recuperando e alega que estará plenamente recuperado nesta terça-feira (22). Hugo Souza vem treinando normalmente com a equipe e a tendência é que seja titular na partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza atuou com mal-estar nos dois últimos jogos do Corinthians (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Desfalques

O Corinthians sofre com desfalques nas últimas rodadas do Brasileirão. A principal delas é Yuri Alberto. Com uma fratura no processo transverso da vértebra L1, o atacante não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no dia 24 de maio.

Hugo Souza atuou em 32 partidas nesta temporada. No início do Brasileirão, perdeu sete jogos no início do Brasileirão por uma lesão grau 2b no retofemoral da coxa direita. O goleiro é um dos pilares do elenco de Dorival Júnior.

Contratado em 2024, Hugo Souza completou um ano como goleiro do Corinthians. Com contrato até 2029, o jogador foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista, quando defendeu um pênalti de Rafael Veiga na decisão contra o Palmeiras.