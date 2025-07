Jordan Barrera é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Reforço do Botafogo para a sequência da temporada, o meia-atacante Jordan Barrera, de 19 anos, contratado junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto a estrear. O Glorioso volta a campo no sábado (26), no Nilton Santos, contra o Corinthians.

O jogador já treina com o elenco no CT Lonier desde a última semana e havia a expectativa por sua primeira aparição contra o Sport. O Botafogo deu entrada na documentação, mas não conseguiu regularizá-lo a tempo.

Jordan Barrera entrou em campo pela última vez no dia 19 de junho, pelo Junior Barranquilla, em duelo da sexta rodada do quadrangular o Apertura colombiano.

O meia-atacante é tratado como uma das principais joias de seu país, tendo atuado pela Colômbia no Sul-Americano Sub-20. A equipe do jovem de 19 anos conquistou vaga para a Copa do Mundo da categoria.

Destaque por velocidade, habilidade e criação de jogadas pelos lados, Barrera chega ao Botafogo para brigar por posição. A SAF, ainda que tenha acertado com o colombiano, segue atenta ao mercado atrás de um ponta direita, posição definida como prioridade para a janela.

Há ainda a expectativa pela regularização do volante Danilo para a partida contra o Corinthians. O Glorioso recebe o Timão no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.