Ceará liga sinal de alerta antes de enfrentar o Mirassol; veja

O Ceará recebe o Mirassol nesta quarta-feira (23), na Arena Castelão, valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). Com quatro derrotas nas últimas cinco rodadas do torneio, o Alvinegro vai para o jogo com o sinal de alerta ligado.

Tal sequência teve início contra o Atlético-MG, em junho, quando o Vovô perdeu em casa por 1 a 0. Depois, na última rodada antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará visitou o Botafogo e perdeu por 3 a 2.

Em seu retorno à competição, o time de Léo Condé encarou o Fortaleza no Clássico-Rei. Com gol de Galeano, o Ceará venceu por 1 a 0 e respirou na tabela. No entanto, duas derrotas por 1 a 0 vieram na sequência, diante de Corinthians (em casa) e Internacional (fora).

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Assim, o time chega para a partida com o sinal de alerta ligado. Nesta edição de Campeonato Brasileiro, o grande objetivo do Ceará é assegurar a permanência. O Alvinegro é o 11º colocado no torneio, com 18 pontos. Quem abre a zona de rebaixamento é o Santos, que possui 14 pontos.

O Mirassol, por outro lado, vive boa fase na Série A. Os paulistas ocupam o sétimo lugar na tabela do certame, com 21 pontos. Na partida mais recente, a equipe de Rafael Guanaes superou o Santos por 3 a 0.

