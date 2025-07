Athletic x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletic e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (22), em jogo da 18ª rodada da Série B. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Sicredi. A partida será transmitida ao vivo pela Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

O Esquadrão está na 13ª posição, com 21 pontos, três pontos acima da Ferroviária-SP, que abre a ZR, enquanto o Coxa ocupa a segunda colocação, com 33 pontos, a três pontos do líder Goiás.

Athletic x Coritiba ATH CFC 18ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Terça-feira, 22 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Arena Sicredi, em São João del Rei (MG) Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletic venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1, fora de casa, em confronto direto pela zona da degola. O Esquadrão chega de três vitórias seguidas, sendo a última derrota para o Remo por 2 a 1, em casa, na 14ª rodada.

Para o jogo, o técnico Rui Duarte não poderá contar com o lateral-esquerdo Rodrigo Gelado, suspenso. Yuri será o substituto.

O Coritiba vem de derrota por 5 a 2 para o Paysandu, em casa, e encerrou uma série invicta de nove jogos, com sete vitórias e dois empates. O tropeço fez o Coxa perder a liderança para o Goiás.

O treinador Mozart tem o retorno do zagueiro Maicon, que cumpriu suspensão. Ele entra na vaga de Guilherme Aquino.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC X CORITIBA

18ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Sicredi, em São João del Rei (MG)

📺 Onde assistir: Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

🖥️ VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC (Técnico: Rui Duarte)

Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.