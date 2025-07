Matheus Cunha está de saída do Flamengo e defenderá o Cruzeiro. O goleiro, cujo vínculo com o Rubro‑Negro termina em dezembro, assinou pré-contato para defender o clube mineiro a partir de janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Ge".

continua após a publicidade

➡️ Flamengo diz que documento sobre proposta para alvo é falso

O jogador de 24 anos ocupa a reserva de Agustín Rossi e foi utilizado pelo técnico Filipe Luís em apenas cinco partidas até aqui na temporada. Na última sexta‑feira (18), ele participou do amistoso do time sub‑20 contra o Bayer Leverkusen, no Ninho do Urubu.

Promessa das categorias de base do São Paulo, o Matheus Cunha foi trazido para o Flamengo ainda no sub‑20 e chegou a atuar como titular sob o comando de Jorge Sampaoli. Em agosto de 2023, o Rubro‑Negro recusou oferta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que propôs valores entre oito e dez milhões de euros (cerca de R$ 42,8 milhões e R$ 53,6 milhões na cotação da época, respectivamente) pela transferência.

continua após a publicidade

Em dezembro, Cunha concedeu entrevista ao Lance! e revelou insatisfação com pouco tempo de jogo que vinha recebendo. Ele admitiu procura do clube pela renovação e propostas de outros times e, apesar da gratidão pelo Fla, afirmou que daria preferência para um lugar em que fosse titular

— Teve uma procura do Flamengo pela renovação. Também teve procura de outros clubes, do Brasil e de fora. A gente está aberto a escutar. Lógico, tenho mais um ano de contrato com o Flamengo, sou atleta do Flamengo e sou muito grato a tudo que o Flamengo fez por mim. Se não fosse o Flamengo, não existiria o Matheus. Sou muito grato a isso. Tenho mais um ano de contrato, é entregar tudo nas mãos de Deus. Houve procura do Flamengo, procura de outros clubes, e vamos escutar e ver o que é melhor — disse Matheus Cunha na época.

continua após a publicidade

— O Matheus de hoje quer jogar e realizar o sonho dele. Quer jogar e o que for melhor para ele. Vamos ver o que vai chegar, as propostas, se se concretizarem, quais vão ser, e tomar a melhor decisão possível. Isso é junto dos meus empresários, da minha família, e decidir o melhor. Mas o Matheus hoje quer jogar, quer ter mais minutos e realizar o sonho dele — declarou o goleiro.

O Flamengo agora vai ao mercado em busca de um novo goleiro. Caso encontre substituto ainda nesta janela, a tendência é que a saída do jogador para o Cruzeiro seja antecipada, a depender de acordo entre as partes. Além de Rossi e Matheus Cunha, o clube conta com as promessas da base Dyogo Alves, de 21 anos, e Léo Nannetti, de 17 anos, como terceira e quarta opções para o gol.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo