Athletico x Ferroviária-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Ferroviária-SP se enfrentam nesta terça-feira (22), em jogo da 18ª rodada da Série B. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O Furacão está na nona posição, com 23 pontos, três pontos abaixo da Chapecoense, que abre o G-4, enquanto a Locomotiva ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Paysandu, primeiro time fora da ZR.

Athletico x Ferroviária-SP CAP AFC 18ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Terça-feira, 22 de julho de 2025, às 20h (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO) Var Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico perdeu do Volta Redonda por 3 a 2, fora de casa, e segue sem entrar no grupo do acesso. Após a derrota, a torcida atleticana protestou dentro do avião e na chegada ao aeroporto.

Para o jogo, Odair Hellmann tem a baixa do lateral-esquerdo Esquivel, que foi expulso no final do último jogo. Fernando e Léo Derik disputam a posição.

A Ferroviária-SP vem de derrota por 2 a 1 para o Athletic, em casa, no confronto direto da zona da degola, e entrou na ZR. O time paulista vem de quatro revezes seguidos - a última vitória foi por 1 a 0 diante do CRB, na 13ª rodada, em Araraquara.

O treinador Vinícius Bergantin, que balança no cargo, tem as baixas do lateral-esquerdo Zé Mário, do volante Ricardinho e dos atacantes Wesley Pomba e Carlão, todos suspensos por expulsão. O zagueiro Maycon, com desconforto muscular, também está fora. Já o zagueiro Gustavo Medina e o meia Albano voltam de suspensão.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Kauã Moraes, Belezi (Aguirre), Léo Pelé e Fernando (Léo Derik); Raul, Felipinho e Zapelli; Patrick, Mendoza e Alan Kardec.

FERROVIÁRIA-SP (Técnico: Vinícius Bergantin)

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas (Eric Melo); Alencar (Ian Luccas), Netinho, Albano (Thiago Lopes) e Juninho; Thayllon e Ronaldo.