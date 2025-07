São Paulo estuda a contratação de meio-campista

O São Paulo estuda a contratação de um meio-campista. O Lance! apurou que a ideia seria trazer um jogador versátil, mas ainda nenhum nome está sendo estudado. O sonho seria um jogador completo, que consiga carregar a bola até o ataque e atue ocupando diferentes setores do campo. Mas o Tricolor entende que seria complicado achar uma peça assim no momento.

O Tricolor tem um plano de negócio definido. O time não pensa em efetuar compra de um jogador, mas trazer um reforço que estivesse livre no mercado ou chegasse por empréstimo, como aconteceu com Gonzalo Tapia e Dinenno recentemente.

Mesmo que a ideia de um meio-campista esteja sendo ventilada internamente, a reportagem confirmou que a vinda de alguém para a defesa seria a prioridade máxima. No caso, um lateral-direito e um zagueiro.

O Tricolor busca um lateral-direito para suprir a saída de Igor Vinícius, agora no Santos. Quanto a um zagueiro, a busca é por conta da saída de Ruan. O Tricolor tinha interesse em manter o defensor, mas após a lesão sofrida e a falta de acordo com o Sassuolo, da Itália, o jogador se despediu no final de junho. A vinda de um jogador que consiga atuar das duas formas também é estudada.

A vinda destes reforços servem para preencher lacunas no elenco, algo apontado pelo próprio Hernán Crespo.

São Paulo enxerga Marcos Antônio como modelo de negócio

A contratação de Marcos Antônio é visto como o negócio-modelo para o São Paulo na temporada. O jogador chegou como empréstimo, que terminaria na metade deste ano.

O Tricolor avançou para renovar o vínculo por meio de uma prorrogação do empréstimo até o fim do ano, com cláusula de compra fixada.

