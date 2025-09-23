Palmeiras e São Paulo entram na semana decisiva que determinará seus destinos na Libertadores. Mas em situações muito diferentes, que reflete o momento histórico dos clubes.

continua após a publicidade

Os tricolores vão esbravejar, mas hoje o time temido na América é verde e branco, assim como foi o time tricolor nos anos 90. Ao Palmeiras basta um empate em casa contra o River Plate para ter mais uma classificação para a semifinal. Desde 2018, o time esteve na semi por cinco vezes e tem tudo para alcançar pela sexta vez nesta quarta-feira.

São Paulo vive realidade diferente

O São Paulo vive realidade bem diferente nesta edição do torneio e no histórico recente. Esteve numa semifinal do torneio pela última vez em 2016. De mais temido e tradicional, se transformou num clube com camisa poderosa, mas nem tanto assim quando entra em campo. Semana passada, a força de suas cores não foi suficiente para impedir uma dura derrota por 2 a 0 contra a LDU em Quito.

continua após a publicidade

São Paulo perdeu jogo de ida para a LDU, enquanto Palmeiras venceu o River (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Palmeiras poupou no fim de semana

No fim de semana Abel Ferreira poupou praticamente todo o time, mas ainda assim venceu o Fortaleza com facilidade. Crespo fez o mesmo no São Paulo e acabou derrotado pelo Santos, demonstrando uma fragilidade ofensiva preocupante.

➡️Palmeiras busca recuperar titular para ter força máxima contra o River

Abel disse que a vitória contra o Fortaleza é daqueles que ele mais gosta, porque jogadores considerados reservas entraram em campo e deram conta do recado com louvor. Crespo não pode dizer o mesmo porque mesmo os jogadores que poderiam ser alternativa para o jogo contra a LDU foram mal, casos de Ferreirinha, Wendell e Mailton. Restou ao treinador depois do jogo dizer: “vamos ganhar quinta-feira".

continua após a publicidade

➡️Tironi no Lance! Leia todas as colunas

A sorte para Palmeiras e São Paulo está lançada e a glória está bem mais próxima do Alviverde. O curioso é que, caso os dois times avancem, se encontrarão na semifinal.

➡️Às vésperas de decisão contra o São Paulo, LDU é derrotada no Campeonato Equatoriano

A luta do São Paulo é para voltar a um lugar que já foi dele. A do Palmeiras hoje, mais simples, é para manter as coisas como elas estão. E está mais perto disso.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Lição para o São Paulo: Libertadores não admite vacilos

➡️São Paulo liquida joias da base como se fossem bijuterias

➡️Frustração, mas também boas notícias no São Paulo

➡️Crespo não aceita o papel de escudo para a diretoria do São Paulo

➡️Como voltam os paulistas para o Brasileiro?