Palmeiras busca recuperar titular para ter força máxima contra o River
Khellven sofreu um trauma no pé durante a partida disputada na Argentina e não participou da goleada sobre o Fortaleza no fim de semana
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras engatou ótima sequência desde o retorno do Mundial de Clubes e chega para o duelo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores, não só com a vantagem no placar agregado, mas também com o departamento médico praticamente zerado.
Palmeiras pressiona o Flamengo e depende só de si para conquistar o Brasileirão
Palmeiras
Técnico do River Plate manda recado ao Palmeiras: ‘Não é impossível’
Futebol Internacional
CBF divulga áudio do VAR em pênalti para o Palmeiras contra o Fortaleza
Futebol Nacional
+ Palmeiras pressiona o Flamengo e depende só de si para conquistar o Brasileirão
Paulinho, que realizou uma nova cirurgia na perna direita ao término da competição continental, deve retornar aos gramados apenas em 2026. Já Khellven, um dos cinco reforços anunciados na última janela de transferências, realiza trabalho específico para tentar ficar à disposição da comissão técnica para a decisão.
Khellven não precisou de período de adaptação desde que chegou ao Palmeiras e rapidamente venceu a disputa com Giay pela titularidade. No entanto, após o confronto na Argentina, reclamou de dores no pé e teve constatado um trauma na região.
- Sempre bom ter todos disponíveis, dois por posição bem competitivos. Seguimos com uma equipe muito jovem, talvez sejamos a mais jovem, se tirar o goleiro, nesta fase da Libertadores. Uma equipe jovem, com opções - disse Abel Ferreira.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Palmeiras terá elenco descansado para decisão na Libertadores
Na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, Abel Ferreira optou por preservar os jogadores titulares de linha e escalou apenas o goleiro Weverton da equipe ideal. Mesmo com os reservas, o Verdão conseguiu abrir vantagem, mas foi com a entrada dos principais nomes que transformou o jogo em goleada.
Na segunda etapa, os atacantes Flaco López e Vitor Roque, além dos meias Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, deixaram o banco de reservas. O grande destaque, no entanto, foi o camisa 8, que marcou os dois últimos gols da partida.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias