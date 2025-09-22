Palmeiras busca recuperar titular para ter força máxima contra o River

O Palmeiras engatou ótima sequência desde o retorno do Mundial de Clubes e chega para o duelo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores, não só com a vantagem no placar agregado, mas também com o departamento médico praticamente zerado.

continua após a publicidade

+ Palmeiras pressiona o Flamengo e depende só de si para conquistar o Brasileirão

Paulinho, que realizou uma nova cirurgia na perna direita ao término da competição continental, deve retornar aos gramados apenas em 2026. Já Khellven, um dos cinco reforços anunciados na última janela de transferências, realiza trabalho específico para tentar ficar à disposição da comissão técnica para a decisão.

Khellven não precisou de período de adaptação desde que chegou ao Palmeiras e rapidamente venceu a disputa com Giay pela titularidade. No entanto, após o confronto na Argentina, reclamou de dores no pé e teve constatado um trauma na região.

continua após a publicidade

- Sempre bom ter todos disponíveis, dois por posição bem competitivos. Seguimos com uma equipe muito jovem, talvez sejamos a mais jovem, se tirar o goleiro, nesta fase da Libertadores. Uma equipe jovem, com opções - disse Abel Ferreira.

Khellven, lateral do Palmeiras, se recupera de trauma no pé (Photo by Juan MABROMATA / AFP

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras terá elenco descansado para decisão na Libertadores

Na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, Abel Ferreira optou por preservar os jogadores titulares de linha e escalou apenas o goleiro Weverton da equipe ideal. Mesmo com os reservas, o Verdão conseguiu abrir vantagem, mas foi com a entrada dos principais nomes que transformou o jogo em goleada.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, os atacantes Flaco López e Vitor Roque, além dos meias Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, deixaram o banco de reservas. O grande destaque, no entanto, foi o camisa 8, que marcou os dois últimos gols da partida.