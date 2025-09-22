São Paulo x LDU: Conmebol define arbitragem para decisão na Libertadores

São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) para decidir seus futuros nas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo acontece no Morumbis, a partir das 19h (de Brasília). O Tricolor tenta reverter uma derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida, que aconteceu na última semana em Quito, no Equador. A Conmebol já definiu o quadro de arbitragem para o confronto.

No apito, estará o venezuelano Alexis Herrera, enquanto os auxiliares serão Lubin Torrealba e Alberto Ponte. Juan Soto comandará a cabine da arbitragem. Todo o trio é da Venezuela.

Por coincidência, Herrera quem estava no jogo entre São Paulo e LDU em 2023. Também no Morumbis, o jogo foi válido pela volta das quartas de final da Sul-Americana.

O time paulista foi eliminado nas penalidades. Naquele jogo, chamou atenção ao expulsar o camisa 10 do LDU na época, o atacante Alvarado.

Herrera já encontrou o São Paulo em algumas oportunidades (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Herrera encontrou o São Paulo neste ano

Este também será o segundo jogo que Herrera apita para o São Paulo nesta Copa Libertadores. Na estreia do time na competição, contra o Talleres, também foi o árbitro responsável.

Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Se ganhar por dois, a decisão vai aos pênaltis. O Tricolor entende que a Libertadores é a grande prioridade do time na temporada.