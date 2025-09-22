Às vésperas de decisão contra o São Paulo, LDU é derrotada no Campeonato Equatoriano

Esta semana será decisiva para o São Paulo. Na quinta-feira (25), o Tricolor enfrenta a LDU no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, a equipe paulista foi derrotada por 2 a 0, em Quito.

continua após a publicidade

Neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro, o time de Hernán Crespo perdeu para o Santos. A escalação foi alternativa, com o objetivo de poupar atletas física e mentalmente para a decisão contra a LDU. Do outro lado, os equatorianos também foram a campo e perderam.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No mesmo dia, a LDU enfrentou a Universidad Católica e foi derrotada por 4 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Equatoriano.

➡️Young chama atenção pelo São Paulo e reforça confiança de Crespo após clássico

Os gols da LDU foram marcados por Lautaro Pastrán e Kevin Minda, além de um gol contra de Daria Amar. Na tabela do Equatoriano, as equipes estão próximas: a LDU ocupa a terceira posição, com 48 pontos, e a Católica é a quarta, com 46.

continua após a publicidade

São Paulo precisa reverter resultado no Morumbis (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

LDU teve estratégia parecida com o São Paulo

Mesmo com a derrota, a LDU adotou estratégia semelhante à de Crespo. Em vantagem de dois gols para decidir no MorumBIS, a equipe foi a campo com um time repleto de reservas.

Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Se ganhar por dois, a decisão vai aos pênaltis. No jogo de ida, Bryan Ramírez e Estrada marcaram para a LDU. No domingo, Estrada foi titular; Bryan Ramírez, não.