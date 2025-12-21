Se para um atleta do Corinthians a temporada foi de altos e baixos, esse jogador é o meio-campista José Martínez. Campeão da Copa do Brasil neste domingo (21), inclusive como titular, o venezuelano viveu um ano marcado por oscilações dentro e fora de campo.

O Corinthians decidiu multar o volante pela expulsão na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Além disso, em outubro, o atleta faltou a seis treinamentos após o fim da Data Fifa. À época, Martínez alegou problemas familiares relacionados à dificuldade de trazer o filho ao Brasil. O clube, no entanto, não foi comunicado previamente e optou por descontar parte do salário do jogador.

— Sempre falo que não é como começa, mas sim como termina. Graças a Deus, eu vou de férias com um título muito importante no Brasil e para o Corinthians, que também merecia. E a verdade é que eu tive muitos problemas pessoais, mas sempre tive o apoio dos meus companheiros, sempre tive o apoio da gente, da torcida, da minha família, da minha mulher. Sempre tive ali apoiando, e o mais importante é que sempre tive com a cabeça em alto e pude conseguir um título para todos — disse Martínez.

Na campanha do título, o meio-campista foi titular nos dois jogos contra o Vasco da Gama, além do confronto de ida e das duas partidas diante do Cruzeiro. Em 2025, o venezuelano disputou 52 jogos pelo Corinthians, com dois gols marcados e duas assistências.

— Eu trabalhei para conseguir. Eu trabalhei muito, não só eu, mas também os companheiros trabalham para isso, e graças a eles pudemos conseguir o título. Merecíamos por tudo que nós passamos. A torcida também merece, olha aí como está a gente aí, ainda apoiando a gente. E a verdade é que eles também merecem esse título — completou.

Corinthians levanta a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro.

O jogo está inicialmente marcado para 24 de janeiro, mas a data ainda pode ser alterada. O local da partida também não foi definido.