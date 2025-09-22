Khellven vai a campo, mas segue como dúvida para jogo entre Palmeiras x River Plate

O Palmeiras deu sequência à preparação para o jogo decisivo contra o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, em partida que acontece na próxima quarta-feira (24), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O lateral-direito Khellven, que tem um trauma no pé, foi a campo na Academia de Futebol e cumpriu cronograma interno com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Após ativação no centro de excelência, os jogadores foram a campo e, sob chuva, fizeram uma atividade técnica em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Na sequência, a comissão de Abel Ferreira colocou em prática um trabalho tático.

Depois da movimentação, o lateral-esquerdo Jefté, um dos destaques da vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza no sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro -inclusive dando assistência para o segundo gol de Andreas Pereira -, falou do resultado que manteve a equipe na briga pela liderança.

- Estou muito feliz porque foi o meu primeiro jogo como titular. Eu tenho me preparado bastante, sabia que esse momento poderia chegar a qualquer hora. Estrear contra o Fortaleza e sair com a vitória, para mim, foi extremamente importante. Agora temos um grande confronto pela frente, que é o River Plate, e espero que a gente possa sair também com a vitória e com a classificação - disse.

O camisa 6 palestrino foi contratado no dia 20 de agosto junto ao Rangers-ESC e estreou dias depois, nos minutos finais contra o Sport, também no Allianz Parque. O jogador, que somou seu segundo embate pelo Palmeiras, elogiou o suporte que o clube dá para a adaptação rápida dos reforços.

- Realmente, eu não tive dificuldade porque o grupo todo me abraçou demais quando eu cheguei. Me deram todo o suporte que eu precisava, então, para mim, foi muito tranquilo. A questão dentro de campo, do jogo, foi o que mais me pegou, porque eu vim de um clube com um esquema diferente, mas foi rápido, tudo muito fácil, e estou me adaptando muito bem - completou.

Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa por um empate. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Essa partida será crucial para definir os próximos passos da equipe na temporada, já que em disputa, neste momento, estão apenas Libertadores e Brasileirão.

