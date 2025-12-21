No berço do Vasco, confiança termina com misto de frustração e esperança

Na Sacadura Cabral 345, Centro do Rio de Janeiro, torcedores do Vasco se reuniram para assistir à final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Naquele lugar, nasceu o clube em que (quase) todos ali levavam o escudo no peito. O fim deste domingo (21) para os presentes não foi o título, mas deixou mais uma marca no peito.

continua após a publicidade

➡️Fernando Diniz explica derrota do Vasco na final da Copa do Brasil: 'Sob qualquer olhar'

Maracanã lotado, resultado favorável no jogo de ida e um momento que foge a lógica dos últimos anos do Vasco. O cenário era de otimismo para o torcedor. Não tinha motivos para não ser. Três horas antes do jogo, o Lance! ouviu um dos torcedores presentes sobre a expectativa. O vascaíno preferiu não se identificar, nem falar muito (fica a curiosidade para os supersticiosos), mas disse que a confiança estava alta.

— Pela primeira vez nos últimos anos eu vi todos os vascaínos confiantes. Parece que o time vira a chave na Copa do Brasil.

Torcedores do Vasco acompanham final contra o Corinthians (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)

De maneira oposta ao comum, conforme a hora do jogo se aproximava, menos os torcedores cantavam. Tomados pelo nervosismo, o clima de festa deu lugar a um ambiente de ansiedade e suporte. Todos estavam ali juntos por um objetivo, cantar virou algo a parte.

continua após a publicidade

— O Vasco é a minha vida. Não consegui ir pro Maracanã, não entendo dessas coisas de internet, vim pra primeira casa do Vascão. A gente tá há muito tempo buscando isso. Eu gosto do presidente Pedrinho, tá ajudando muito o nosso Vasco. No campo ele era brabo também, mas tá melhor ainda nos bastidores. Agora o Vasco tá até na Nike — disse Afonso, de 52 anos, que chegou sozinho e se juntou a desconhecidos.

Unido aos novos amigos pelo Vasco, Afonso chamava atenção nas reações aos lance da partida. Mãos no rosto, gestos de finalização e passe com os pés, como quem ensina o gesto que deveria ser feito para os jogadores. Afonso era mais um entre os milhares de vascaínos que acreditou até o fim, mesmo com o Corinthians em vantagem boa parte do jogo.

continua após a publicidade

A presença não foi exclusiva dos cruz-maltinos. Sem camisa do time, diversas pessoas acompanhavam a final como quem assiste a algum show de um artista que não é o seu favorito, mas gosta de algumas músicas. Final de Copa do Brasil, um duelo entre dos gigantes do futebol brasileiro, apelo grande para qualquer fã de futebol.

Para os vascaínos, a confiança do título não adiantou, mas a esperança de dias melhores apareceu. Mesmo derrotado, no fim o cenário não foi de revolta. Ficou clara a imagem de reconhecimento. Não é possível dizer que o canto de "Vasco, Vasco" tomou o lugar no final, mas ele saiu emocionado de boa parte dos que estavam ali e enxergam o momento diferente que o time vive.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco