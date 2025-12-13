Botafogo volta a apostar em perfil que trouxe sucesso para formação do elenco

O Botafogo não esperou muito para agir na janela de transferências e abriu algumas negociações visando anunciar reforços antes mesmo das festas de fim de ano. Chama atenção o perfil traçado pela diretoria alvinegra, com seu departamento de análise de mercado, para incrementar o elenco de olho na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo abre conversas pela contratação de Cristian Medina, do Estudiantes

Há tratativas em andamento, em estágios diferentes. A mais avançada é a pelo atacante Lucas Villalba, do Nacional-URU. Há também negociações em pé de proposta com o venezuelano Gleiker Mendoza, do Kryvbas, também jogador da parte ofensiva para o lado de campo, além do zagueiro Ferraresi, do São Paulo, e do volante Cristian Medina, do Estudiantes.

Outros jogadores como os volantes Júlio Romão, do Ferencváros, e Pedro Bicalho, do Qarabag, aguardam uma segunda investida. Os nomes indicam uma postura diferente da de 2025, com peças mais físicas, lembrando o planejamento para formação do plantel no ano mágico de 2024.

continua após a publicidade

Gleiker Mendoza é jogador da seleção venezuelan e pode reforçar o Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Botafogo recalcula rota

Na temporada das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o Glorioso tinha uma base de elenco marcada por jogadores mais altos e velozes, fosse no 11 ideal ou como opção. Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas, Júnior Santos, Luiz Henrique e Igor Jesus exemplificam bem.

Já em 2025, houve uma mudança de perfil, com jogadores de muita qualidade técnica, mas com menos jogo físico, como Artur, Santiago Rodríguez, Álvaro Montoro e Nathan Fernandes. Um time de mais toque de bola, mas menos explosão, contato e, consequentemente, mais frágil.

continua após a publicidade

As características das buscas na atual janela de transferências segue muito a linha do departamento de scout, principalmente na figura do coordenador Raphael Rezende. Júlio Romão, de 1,93m, para o meio-campo, é nome forte para assinar com o Glorioso e conta com prestígio desta pasta.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A tendência é que o Botafogo acelere as buscas na janela nos próximos dias para já ter uma boa base de elenco visando a reapresentação, marcada para o dia 4 de janeiro, no CT Lonier. A estreia na temporada será no dia 14, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, com time alternativo.