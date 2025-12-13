Cria de Cotia entra na mira da Itália, mas São Paulo projeta espaço

Luis Osório, do Sub-20 do São Paulo, entrou no radar de clubes da Itália, mas o clube optou por manter o zagueiro no elenco, apostando em sua projeção para o time profissional. Destaque do sub-20, o defensor faz parte do planejamento do clube no momento.

Bicampeão da Copa do Brasil da categoria, Osório ajudou o Tricolor a erguer a taça na final contra o América-MG, disputada na última semana. Revelado no AECAI, o Independente de Uberaba, ele passou pelo Desportivo Brasil ainda nas categorias de base antes de ser contratado pelo São Paulo, onde se consolidou como um dos principais nomes do setor defensivo. Agora, o jogador vive a expectativa de disputar a Copinha de 2026, priorizando a busca por espaço no elenco principal.

A maior competição de base do país começa no dia 2 de janeiro. O Tricolor está no mesmo grupo que Real Soccer-SP, Maruinense-SE e Indenpendente-AP.

Jogador estaria nos planejamentos do clube (Foto: Reprodução/ Instagram/ @ l_osorio06)

São Paulo tem plano para jovens de Cotia após Copinha

Um dos interesses do Tricolor é subir seis jogadores revelados em Cotia para o profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição costuma acontecer logo no início de janeiro. Nomes ainda não são definidos, mas alguns atletas entram no radar, como Paulinho e Nícolas - que já começaram a treinar entre os profissionais e foram relacionados para alguns jogos.

Neste ano, o Tricolor foi campeão da competição e revelou algumas joias, como Ryan Francisco, Henrique Carmo, Lucas Ferreira e Matheus Alves - os três últimos negociados para o exterior.