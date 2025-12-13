Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela Copa do Brasil. O confronto traz como destaque a presença de dois grandes personagens no gol e um histórico importante em decisões por pênaltis.

continua após a publicidade

Na temporada atual, os números reforçam o desempenho dos goleiros em decisões por pênaltis. Cássio acumula três pênaltis defendidos, com participação em uma disputa de pênaltis que terminou em eliminação, na qual defendeu uma cobrança. Já Hugo Souza soma quatro pênaltis defendidos no período e ainda não participou de disputas completas nas penalidades.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Hedeson Alves/Agif/Gazeta Press)

Hugo Souza nos pênaltis

Hugo Souza chegou ao Corinthians em agosto do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida. Um dos motivos está na capacidade de defender pênaltis, inclusive de rivais do clube, como Estêvão e Raphael Veiga, ambos do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com oito defesas de pênaltis, Hugo Souza ultrapassou Dida, um dos grandes nomes da história do Corinthians, e se aproximou do top-3 do ranking do clube, que conta com Cássio, com 32 defesas, Ronaldo Giovanelli, com 27, e Gilmar, com 11.

A defesa mais marcante aconteceu na final do Campeonato Paulista de 2025, na Neo Química Arena. Após a vitória corinthiana por 1 a 0 no primeiro jogo, o goleiro defendeu a cobrança de Raphael Veiga na segunda partida, segurou o 0 a 0 e garantiu o título estadual.

continua após a publicidade

Pênaltis defendidos por Hugo Souza:

Oito pelo Corinthians

Seis pelo Flamengo

E os números de Cássio?

Até pela diferença de idade, o goleiro Cássio soma 41 defesas de pênaltis na carreira, número superior ao de Hugo Souza. A maioria dessas intervenções aconteceu com a camisa do Corinthians, clube no qual se tornou ídolo.

Além disso, o arqueiro contabiliza quatro defesas pelo PSV, três pelo próprio Cruzeiro e duas pela Seleção Brasileira Sub-20.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Com a camisa do clube celeste, Cássio realizou três defesas de pênaltis. A mais importante ocorreu na Copa do Brasil, em duelo contra o CRB. O Cruzeiro vencia por 1 a 0 quando a equipe alagoana teve a chance de empatar, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência, o time mineiro marcou o segundo gol e confirmou a classificação.

Pênaltis defendidos por Cássio:

32 pelo Corinthians

4 pelo PSV

3 pelo Cruzeiro

2 pela Seleção sub-20

Cássio, goleiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Chance de Corinthians x Cruzeiro nos pênaltis

Para levar a decisão aos pênaltis, o Cruzeiro precisa vencer por um gol de diferença, já que o primeiro jogo terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.

Para se classificar no tempo normal, o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença. Não há prorrogação.