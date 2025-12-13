menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo negocia dívida milionária com Nikão

Tricolor negociou dívida

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/12/2025
12:51
Nikão-Mirassol-São-Paulo
imagem cameraNikão chegou ao Tricolor em 2022 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo fez um acordo para parcelar a dívida de R$ 8,8 milhões ao meia Nikão. A informação foi antecipada pelo "UOL". O Lance! apurou que os valores dizem respeito a um atraso nos direitos de imagem do jogador.

continua após a publicidade

O Tricolor conseguiu parcelar os valores e tem a intenção de quitá-los até novembro de 2028. Uma parte deste valor também será destinado aos custos com os advogados do jogador, que chegou ao clube em 2022, com posto de camisa 10.

➡️São Paulo se aproxima de acerto com Danielzinho, do Mirassol

Nikão São Paulo
Nikão assumiu a camisa 10 quando chegou ao São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Passagem de Nikão pelo São Paulo

Nikão chegou ao São Paulo em 2022 com contrato válido por três temporadas, mas não conseguiu se firmar no clube. Antes de vestir a camisa tricolor, construiu trajetória marcante no Athletico-PR, onde teve uma passagem de grande destaque. Pelo clube paranaense, disputou 314 partidas, marcou 49 gols e distribuiu 47 assistências, sendo reconhecido pelo caráter decisivo, com 21 gols anotados em confrontos eliminatórios.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No São Paulo, porém, o rendimento foi mais modesto. Nikão entrou em campo 32 vezes, balançou as redes quatro vezes e deu quatro assistências. Em 2023, acabou emprestado ao Cruzeiro. No ano seguinte, retornou ao Morumbis, atuou em apenas quatro partidas e foi novamente cedido, desta vez ao Athletico-PR, onde encerrou a temporada. Atualmente, o jogador defende o Guangdong GZ-Power, da China.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias