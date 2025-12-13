São Paulo negocia dívida milionária com Nikão
O São Paulo fez um acordo para parcelar a dívida de R$ 8,8 milhões ao meia Nikão. A informação foi antecipada pelo "UOL". O Lance! apurou que os valores dizem respeito a um atraso nos direitos de imagem do jogador.
O Tricolor conseguiu parcelar os valores e tem a intenção de quitá-los até novembro de 2028. Uma parte deste valor também será destinado aos custos com os advogados do jogador, que chegou ao clube em 2022, com posto de camisa 10.
Passagem de Nikão pelo São Paulo
Nikão chegou ao São Paulo em 2022 com contrato válido por três temporadas, mas não conseguiu se firmar no clube. Antes de vestir a camisa tricolor, construiu trajetória marcante no Athletico-PR, onde teve uma passagem de grande destaque. Pelo clube paranaense, disputou 314 partidas, marcou 49 gols e distribuiu 47 assistências, sendo reconhecido pelo caráter decisivo, com 21 gols anotados em confrontos eliminatórios.
No São Paulo, porém, o rendimento foi mais modesto. Nikão entrou em campo 32 vezes, balançou as redes quatro vezes e deu quatro assistências. Em 2023, acabou emprestado ao Cruzeiro. No ano seguinte, retornou ao Morumbis, atuou em apenas quatro partidas e foi novamente cedido, desta vez ao Athletico-PR, onde encerrou a temporada. Atualmente, o jogador defende o Guangdong GZ-Power, da China.
