O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Pyramids neste sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, pela Copa Challenger — a semifinal da Copa Intercontinental. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Cruz Azul na última quarta-feira (10).

No aniversário do título de 1981, Flamengo tenta escrever outro capítulo mundial

Na defesa, Léo Ortiz volta ao banco de reservas rubro-negro após retorna de lesão no duelo com os mexicanos. Assim, Danilo assume o lugar do camisa 3 e faz dupla com Léo Pereira na zaga. Nas laterais, Varela e Alex Sandro foram mantidos

No meio-campo, sem mudanças: Jorginho joga ao lado de Erick Pulgar, e Arrascaeta é mantido como homem mais avançado do setor. No ataque, Carrascal segue na ponta-direita, enquanto Gonzalo Plata e Everton Cebolinha são novidades; Pedro é opção no banco do Flamengo e pode ganhar minutos, assim como Bruno Henrique e Samuel Lino.

Escalação do Flamengo

Desta forma, a escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Cebolinha.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Divulgação / Flamengo)

Informações de Flamengo x Pyramids

📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa+;

🟨 Árbitro: Al Jassim Abdulrahman;

🚩 Assistentes: Al Marri Taleb e Al Maqaleh Saoud;

🖥️ VAR: Al Marri Khamis.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.