Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco? IA crava campeão da Copa do Brasil
Equipes avançaram às semifinais da competição
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa do Brasil chega às semifinais com Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco Gama. O Lance! perguntou para a Meta IA quem será o grande campeão do torneio, e a inteligência artificial do WhatsApp cravou que o time paulista vencerá a competição.
Pitaco do Guffo: quem leva a Copa do Brasil?
Futebol Nacional
Davide Ancelotti revela Montoro e Danilo com problemas físicos em eliminação do Botafogo na Copa do Brasil
Botafogo
Melhores momentos: nos pênaltis, Vasco supera o Botafogo e avança à semifinal da Copa do Brasil
Futebol Nacional
"Com esses times ainda na disputa, a Copa do Brasil tá ficando cada vez mais emocionante! Dentre esses times, eu diria que o Corinthians tem boas chances de conquistar o título. O Timão tem uma equipe competitiva e uma boa tradição em competições nacionais", escreveu a Meta IA.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Corinthians passou pelo Athletico Paranaense nas quartas de final, enquanto o Fluminense bateu o Bahia, na última quarta-feira (10). Na quinta (11), o Cruzeiro venceu o Atlético-MG, enquanto o Vasco eliminou o Botafogo. O Alvinegro pega a Raposa, e o Tricolor encara o Cruzmaltino.
Como foi a classificação do Corinthians na Copa do Brasil?
Textor por: Ulisses Lopresti
O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.
O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.
O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.
A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.
Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.
Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.
- Matéria
- Mais Notícias