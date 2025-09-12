menu hamburguer
Fora de Campo

Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco? IA crava campeão da Copa do Brasil

Equipes avançaram às semifinais da competição

Copa do Brasil taça
imagem cameraCorinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem na Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
05:40
  Matéria
  Mais Notícias

A Copa do Brasil chega às semifinais com Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco Gama. O Lance! perguntou para a Meta IA quem será o grande campeão do torneio, e a inteligência artificial do WhatsApp cravou que o time paulista vencerá a competição.

"Com esses times ainda na disputa, a Copa do Brasil tá ficando cada vez mais emocionante! Dentre esses times, eu diria que o Corinthians tem boas chances de conquistar o título. O Timão tem uma equipe competitiva e uma boa tradição em competições nacionais", escreveu a Meta IA.

O Corinthians passou pelo Athletico Paranaense nas quartas de final, enquanto o Fluminense bateu o Bahia, na última quarta-feira (10). Na quinta (11), o Cruzeiro venceu o Atlético-MG, enquanto o Vasco eliminou o Botafogo. O Alvinegro pega a Raposa, e o Tricolor encara o Cruzmaltino.

Como foi a classificação do Corinthians na Copa do Brasil?

O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.

O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.

O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.

A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.

Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.

Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.

Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil
Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

