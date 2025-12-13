O São Paulo promoveu uma nova mudança entre os dirigentes do clube. De acordo com o antecipado pelo "Globo Esporte" e confirmado pelo Lance!, Marcos Biasotto - executivo da base -, deixará seu cargo em Cotia e passará a integrar o time de dirigentes do profissional.

A divisão da diretoria do Tricolor não conta mais com Carlos Belmonte, que antes assumia o papel de diretor de futebol. Agora, Rui Costa segue como executivo, enquanto Muricy é coordenador. Biasotto chegaria para ocupar um papel de "transição de atletas". Isto é, cuidar das passagens de jogadores da base e as respectivas integrações no elenco profissional.

Marcos Biasotto chegou ao São Paulo em janeiro de 2021, no começo da administração de Julio Casares. Com passagens por times como Grêmio, Flamengo e Palmeiras, desde sempre trabalhou focado em Cotia. Agora, muda a rota e começa a olhar para o profissional.

Biasotto assumiu seu cargo na base logo na primeira eleição de Julio Casares. Em uma pirâmide de cargos, fica abaixo de Muricy e Rui Costa.

O diretor‑adjunto da base do São Paulo, Douglas Schwartzmann, segue em seu posto.

Marcos Biasotto chegou ao Tricolor em 2021 para assumir as categorias de base do São Paulo (Foto: Igor Amorim / São Paulo FC)

Cargo fica aberto

O Lance! apurou que o São Paulo está estudando substitutos para o cargo que Biasotto ocupava em Cotia. A reportagem apurou que deve ser reposto, mas que o time está acertando alguns detalhes antes de definir os próximos passos. O diretor Douglas Schwartzmann deve auxiliar também neste processo.