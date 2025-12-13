'Low Cost': como o São Paulo está pensando suas contratações para 2026

O São Paulo adota uma postura de baixo custo no planejamento para a temporada 2026, seguindo uma linha semelhante à da última janela de transferências. A ideia é buscar reforços pontuais que se encaixem na realidade financeira do clube, priorizando atletas livres no mercado ou contratações por empréstimo, muitas vezes com opção de compra previamente fixada.

Desde o fim do Campeonato Brasileiro, o clube passou a realizar algumas consultas. Neste momento, dois nomes ganham força: Gastón Ávila, zagueiro emprestado ao Fortaleza pelo Ajax, e Danielzinho, destaque do Mirassol.

São Paulo se aproxima de acerto com Danielzinho, do Mirassol

No caso de Danielzinho, o modelo agrada ainda mais à diretoria. O jogador tem contrato apenas até o fim do ano e pode ficar livre no mercado, o que permitiria uma negociação sem custos de transferência. O meio-campista se destacou ao longo do Campeonato Brasileiro e aparece como opção viável dentro do perfil buscado pelo Tricolor.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Quanto a Gaston Ávila, as conversas devem esquentar nos próximos dias também. De acordo com informações repassadas à reportagem, o Fortaleza avaliava a possibilidade de manter o defensor para 2026, caso fosse do desejo do jogador. No entanto, o valor estimado para uma compra, próximo de 20 milhões de reais, é considerado inviável neste momento.

Para o São Paulo, uma negociação definitiva também está fora da realidade financeira, o que faz do empréstimo a alternativa mais plausível e o que está sendo discutido até então. E também seguindo o modelo de contratações que o São Paulo busca.

(Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

São Paulo se despediu de alguns nomes do elenco

Ainda com o ano chegando ao fim, o São Paulo também começou a se despedir de alguns nomes do elenco. A ideia era enxugar a folha salarial e avaliar o planejamento para 2026.

No momento, Juan Dinenno, Rigoni e Luiz Gustavo não estão mais nos planos, assim como Oscar que deve se apresentar. Outros atletas, como Ferraresi, estão sendo visados pelo mercado. Mais saídas devem acontecer em breve e o time está aberto para ouvir propostas.