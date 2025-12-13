Varela revela ter pensado em deixar o Flamengo, mas exalta volta por cima

Guillermo Varela afirmou que chegou a considerar a saída do Flamengo em 2023, quando não vinha sendo utilizado pelo então técnico Jorge Sampaoli. Em entrevista ao portal Uol, o lateral-direito disse que a falta de minutagem naquele período foi o único momento em que cogitou deixar o clube, mesmo com o episódio de briga com Gerson, e apontou a confiança recebida posteriormente como determinante para sua retomada no elenco.

— Por esse episódio (Gerson), não. Se teve algum momento em que eu pensei em deixar o clube, foi quando estava o Sampaoli aqui (treinador que esteve no clube, em 2023, e disse que não contava com o lateral). Nada pessoal contra ele, mas eu precisava de minutagem. Então, essa era a única coisa que poderia ter feito eu pensar em sair em algum momento do Flamengo — revelou.

O uruguaio creditou a evolução recente à mudança de cenário dentro do Flamengo e ao respaldo recebido por Filipe Luís, destacando a importância da confiança no dia a dia.

— Se eu estou aqui desse jeito, é por ele (Filipe Luís). Ele me levou a um nível de igual para igual com meus companheiros. Já na forma de treinar, ele me dava confiança quando falava. Com o torcedor, com os jornalistas, quando falavam de mim, ele sempre me deixava de igual para igual. Então, comecei a ganhar confiança. Depois, ele me orientou no campo como preferia, da forma que ele preferia que eu jogasse. E aí foi aumentando. Por isso, se hoje estou nesse nível, é por ele — disse.

O lateral também comentou a conquista da Libertadores diante do Palmeiras, ressaltando o peso pessoal da decisão e a atuação exaltada pelos torcedores. Varela relembra, ainda, a participação limitada na campanha de 2022 do Flamengo.

— O juiz apitou, o torcedor começou a cantar e eu comecei a perceber que tinha feito uma grande final. E para mim foi muito especial, porque em 2022 joguei muito pouco, cheguei nas quartas de final, contra o Vélez, joguei só 20 minutos. Não sinto como se tivesse ganho a Libertadores, mas essa foi muito especial. Também pelo rival, que era o Palmeiras, por tudo que havia acontecido em 2021 (vice em Montevidéu). Então, a final para a gente era muito importante, para o torcedor também, e coroar esse ano com a Libertadores foi um sonho para mim.

Por fim, Varela destacou o nível de competitividade interna do elenco rubro-negro e afirmou que a exigência nos treinamentos reflete a qualidade do grupo, muitas vezes superior às dificuldades encontradas nas partidas oficiais.

— Aqui o elenco é muito forte. Lógico que estamos preparados, vamos enfrentar qualquer time brasileiro, mas às vezes onde a gente passa mais dificuldade é quando treinamos 11 contra 11 aqui no Flamengo. É muita qualidade. Temos que enfrentar um Cebolinha, um Lino… Muitos jogadores que jogam muito no um contra um, e aí você vê a verdadeira qualidade. As dificuldades que a gente passa, às vezes não passamos no jogo.

