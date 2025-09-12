O atacante Memphis Depay tem um edema no músculo posterior da coxa direita e vai desfalcar o Corinthians na partida deste sábado (13), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O holandês já iniciou o tratamento com os médicos do clube alvinegro.

O problema teve início na quarta-feira (10), no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, na Neo Química Arena. Na ocasião, o camisa 10 do Corinthians se queixou de dores no local no final do primeiro tempo e acabou substituído.

Edema não significa de fato uma lesão, mas um inchaço no local que pode se tornar algo mais grave, mas é o suficiente para deixar o veterano fora de campo neste final de semana, no Rio de Janeiro.

O volante Raniele, por sua vez, iniciou o processo de transição física e se aproxima de seu retorno aos gramados. Ele se recupera de um problema muscular na coxa esquerda diagnosticado após o clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

O Timão, atualmente, ocupa a 12ª posição na tabela de classificação do Nacional, com 26 pontos.