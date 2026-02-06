Conteúdo Especial

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo pelo Paulista, com as marcas de 2025 ainda muito aparentes.

O jogo é apenas pelo Estadual, e os dois times caminham com tranquilidade para a classificação rumo à fase final. Mas o campeonato é o que menos importa. Além da enorme rivalidade entre as duas camisas, em campo estarão os reflexos de tudo o que o ano passado deixou em cada um.

Em 2025, pela primeira vez na história, o Corinthians superou o Palmeiras em dois mata-matas na mesma temporada. O título tranquilizou o ambiente corintiano, que viveu impeachment de presidente e explosão da dívida. Mas a conquista pavimentou o caminho para o título da Copa do Brasil, já que esse foi o foco principal da equipe. Eliminar o rival no meio do trajeto deu ainda mais moral ao elenco.

Matheuzinho e Piquerez em Palmeiras x Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)<br>

As derrotas para o Corinthians mergulharam o Palmeiras em uma instabilidade. O time acabou eliminado também na Libertadores e perdeu o Brasileiro. Terminou o ano vivendo o paradoxo de ter feito o maior investimento no elenco em anos e não ter conquistado nenhum título.

Ninguém fica impune a isso, e a pressão sobre a diretoria e Abel Ferreira foi feroz — como segue sendo até aqui —, mesmo após a ótima goleada sobre o Vitória, na quarta-feira. Ao fim do jogo em Barueri, a torcida gritou: "domingo é guerra!". Ou seja, o dérbi é o jogo mais importante do ano até aqui para o Alviverde.

Os times entram em campo neste domingo, em Itaquera, desequilibrados nas responsabilidades. Para o Corinthians, até o empate não é mau resultado. Para o Palmeiras, a derrota é inaceitável, mesmo fora de casa. Reflexos de 2025.

