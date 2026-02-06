Arthur Cabral tem boa atuação e é boa notícia para o Botafogo
Centroavante tenta engrenar com a camisa alvinegra
Apesar da derrota por 5 a 3 para o Grêmio jogando fora de casa, o Botafogo teve uma boa notícia para a sequência. Autor do primeiro gol da equipe comandada por Martín Anselmi, o centroavante Arthur Cabral foi um dos destaques positivos e projeta um ano melhor do que o passado.
Arthur Cabral havia marcado pela última vez na última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 4 a 2 sobre o rebaixado Fortaleza. Antes desse, o atacante viveu jejum de 14 jogos em cerca de três meses.
Em Porto Alegre, o camisa 19 balançou a rede em jogada típica de centroavante goleador. Recebeu lançamento de Alexander Barboza, atacou o espaço no corredor central, ajeitou para a perna direita e soltou uma bomba no canto de Weverton.
O bom desempenho vai além do tento anotado. Cabral funcionou como referência no terço final, puxou a marcação do Grêmio e deu boa resposta a Anselmi. Com o novo esquema, o atacante entende que o trabalho com o técnico argentino demanda tempo para correção.
— Temos que errar menos. Por nosso trabalho ser muito jovem, com um novo treinador, com uma metodologia muito diferente, os erros são muito normais. Temos um mês só de trabalho, é comum que haja erros, mas estamos tentando minimizar para conseguir garantir mais três pontos hoje — disse, no jogo contra o Grêmio, ao "Premiere".
Arthur Cabral tenta engrenar
Contratado em junho de 2025 na janela especial para o Mundial de Clubes da Fifa junto ao Benfica, de Portugal, Arthur Cabral soma 32 jogos e seis gols pelo Botafogo. Ele chegou com a missão de substituir o ídolo Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest, e é titular absoluto.
O Botafogo volta a campo no domingo (7), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca.
