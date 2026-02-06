Matheus Pereira aponta caminho para o Cruzeiro reagir

Autor do único gol da derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Coritiba na última quinta-feira (5), Matheus Pereira foi sincero na zona mista e apontou um caminho para a Raposa reagir na temporada. Para o camisa 10, a equipe precisa ser mais incisiva na fase final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Falta ser mais incisivo na fase final. A adversidade vem, sofremos o gol, tivemos volume. Não entrou, é difícil, o jogo se resume ao resultado. Se resumir no que fizemos, faltou gol e faço parte disso por não ter feito o segundo. Agora é trabalhar para conseguir um resultado positivo no domingo – analisou o meio-campista.

– É difícil, a expectativa é muito grande. Sabemos da responsabilidade de jogar no Cruzeiro, um ano importante. Queremos uma sequência boa, não está acontecendo. Não falta trabalho, dedicação. Nós assumimos a responsabilidade. Eu poderia ter feito 2 a 0. Não tem o que falar, é acreditar no trabalho. Ter convicção maior ainda, não falar muito e procurar trazer resultados positivos – disse Matheus Pereira.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

continua após a publicidade

🤑 Aposte no Cruzeiro no Campeonato Mineiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.