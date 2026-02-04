Palmeiras domina primeiro tempo e atropela o Vitória pelo Brasileirão
Alviverde conta com gols de cinco jogadores diferentes para garantir primeiro triunfo na competição
O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1 na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. Murilo, Gustavo Gómez e Mauricio marcaram na primeira etapa, enquanto Allan e Ramón Sosa balançaram as redes no segundo tempo. Dudu descontou para os visitantes.
A equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos quatro pontos após conquistar o primeiro triunfo na competição. O Vitória, por sua vez, permanece com três.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória?
O Palmeiras dominou a primeira etapa, teve maior posse de bola, mas precisou de mais de 20 minutos para conseguir furar a defesa rival. Aos 23 minutos, Murilo venceu disputa aérea após cobrança de escanteio de Andreas Pereira e abriu o placar para o Verdão.
Na sequência, foi a vez do capitão Gustavo Gómez balançar as redes, com assistência de Murilo. O Vitória chegou a criar boa oportunidade com Cantalapiedra, mas quem encerrou as ações dos primeiros 45 minutos foi o Palmeiras.
Já no fim dos acréscimos, Mauricio completou ótima jogada coletiva entre Piquerez e Andreas Pereira para colocar o Palmeiras com três gols de vantagem.
O Palmeiras, assim como no primeiro tempo, voltou controlando as ações. No entanto, viu o Vitória descontar com Dudu. Minutos depois, foi a vez de Allan, formado nas categorias de base, transformar a vantagem em goleada.
Ramón Sosa, acionado por Abel Ferreira no decorrer do segundo tempo, deu números finais ao confronto ao finalizar de fora da área, com a bola desviando em Luan Cândido.
O que vem por ai?
O Palmeiras terá o Corinthians como próximo adversário. As equipes se enfrentam no domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. O clube volta a campo dois dias depois, no Barradão, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 5 X 1 VITÓRIA
CAMPEONATO PAULISTA - 5ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio;
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Leila Moreira da Cruz;
🟨 Cartões amarelos: Allan (PAL); Zé Marcos Nathan Mendes e Ramon (VIT);
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Murilo, Gustavo Gómez, Mauricio, Allan e Sosa (PAL); Dudu (VIT).
⚽ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Luis Pacheco) e Mauricio (Larson); Allan (Ramón Sosa), Flaco López (Bruno Rodrigues) e Vitor Roque (Luighi).
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel; Riccieli (Dudu), Neris e Zé Marcos (Luan Cândido); Nathan Mendes (Mateus Silva), Baralhas, Caique, Cantalapiedra e Ramon; Erick (Matheuzinho) e Fabri (Lawan).
