É o quinto maior artilheiro do clube, com média de 0,9 participação em gol por jogo.

Destacou-se por sua habilidade em bolas paradas, com 57 gols de falta.

Marcelinho Carioca foi central na história do Corinthians entre 1994 e 2001.

Marcelo Pereira Surcin, o Marcelinho Carioca, ocupa um espaço central na história do Corinthians. Mais do que um meia talentoso, foi o jogador que sintetizou criatividade, personalidade e decisão em um dos períodos mais vitoriosos do clube. O Lance! conta a história de Marcelinho Carioca no Corinthians.

Entre 1994 e 2001, Marcelinho tornou-se o principal organizador ofensivo do Corinthians, acumulando protagonismo técnico, identificação com a torcida e impacto direto em títulos nacionais e internacionais. Em um futebol cada vez mais físico, destacou-se pela inteligência, precisão e frieza nos momentos decisivos.

Sua presença em campo ia além da artilharia: era o jogador que ditava o ritmo do time, assumia a responsabilidade nos jogos grandes e transformava bolas paradas em vantagem competitiva recorrente.

A história de Marcelinho Carioca no Corinthians

Jogos e números de Marcelinho Carioca pelo Corinthians

Os números de Marcelinho pelo Corinthians revelam uma produção ofensiva rara para um jogador de meio-campo:

Jogos pelo Corinthians: 433 Gols marcados: 206 Assistências: 180 Participações diretas em gols: 386

A média próxima de 0,9 participação em gol por jogo reforça sua importância estrutural no sistema ofensivo do time. Marcelinho não apenas finalizava, mas também criava oportunidades em volume elevado, algo que o coloca entre os jogadores mais completos da história do clube.

Esses números o posicionam como o quinto maior artilheiro da história do Corinthians, mesmo atuando majoritariamente fora da área.

Decisão em clássicos e jogos grandes

Marcelinho Carioca construiu grande parte de sua idolatria em jogos de alta pressão. Seus números em clássicos e finais reforçam essa característica:

Clássicos: 39 gols em 77 jogos Finais: 13 gols em 22 partidas

A recorrência em decisões transformou Marcelinho em referência de confiança para a torcida corinthiana, especialmente em partidas de mata-mata e confrontos diretos por título.

Um dos lances mais emblemáticos aconteceu em 11 de fevereiro de 1996, quando marcou um golaço contra o Santos Futebol Clube após aplicar um chapéu no zagueiro e finalizar com precisão. O gol foi tão marcante que rendeu uma placa entregue por Pelé.

O Pé de Anjo e a excelência nas bolas paradas

A principal marca técnica de Marcelinho Carioca foi sua especialidade em bolas paradas. Do total de 206 gols, 57 foram marcados em cobranças de falta, número excepcional no futebol brasileiro.

Sua técnica combinava precisão, leitura da barreira e variação de força, tornando suas cobranças imprevisíveis para os goleiros. A eficiência recorrente lhe rendeu o apelido de "Pé de Anjo", símbolo de um jogador capaz de decidir partidas mesmo quando o jogo parecia travado.

Em finais e jogos equilibrados, as faltas laterais e frontais passaram a ser tratadas como oportunidades reais de gol para o Corinthians.

A construção do ídolo e a identificação com a torcida

Marcelinho chegou ao Corinthians em dezembro de 1993, inicialmente com resistência à mudança para São Paulo. No entanto, a identificação com o clube foi imediata após sua apresentação, quando afirmou que vinha para ser campeão.

Ao longo dos anos, construiu uma relação intensa com a torcida, marcada por personalidade forte, provocações a rivais e entrega em campo. Essa combinação ajudou a transformá-lo em símbolo de uma era em que o Corinthians deixou de ser apenas competitivo para se tornar dominante no cenário nacional.

Títulos conquistados por Marcelinho Carioca no Corinthians

A passagem de Marcelinho pelo Corinthians foi marcada por conquistas que consolidaram um dos ciclos mais vitoriosos da história do clube.

Títulos oficiais

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2000

2000 Campeonato Brasileiro: 1998 e 1999

1998 e 1999 Copa do Brasil: 1995

1995 Campeonato Paulista: 1995, 1997, 1999 e 2001

1995, 1997, 1999 e 2001 Copa Bandeirantes: 1994

Torneios internacionais e amistosos

Troféu Ramón de Carranza: 1996

Esses títulos refletem a centralidade de Marcelinho nas conquistas do Corinthians nos anos 1990, especialmente nos títulos brasileiros e no Mundial de 2000, marco definitivo da afirmação internacional do clube.

Legado técnico e histórico no Corinthians

Marcelinho Carioca deixou o Corinthians como um jogador que redefiniu o papel do meia ofensivo no clube. Aliou criação, artilharia e personalidade em um nível raramente alcançado, tornando-se referência técnica para gerações posteriores.

Seu legado permanece associado à ideia de protagonismo em jogos grandes, excelência em bolas paradas e impacto direto em títulos. Para grande parte da torcida, Marcelinho representa a personificação do Corinthians vencedor dos anos 1990 e início dos anos 2000.