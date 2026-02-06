Equipe alternativa: as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Athletic pelo Mineiro
Treinador deve mandar à campo equipe sem os principais jogadores
Neste sábado, o Atlético enfrenta o Athletic, às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Para o confronto, a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli volte a rodar o elenco e escale uma equipe alternativa.
Ao longo do Estadual, o treinador argentino tem utilizado formações mistas, preservando seus principais jogadores. Diante do Athletic, o cenário não deve ser diferente. A expectativa é que atletas que não vêm iniciando os jogos mais importantes, como os do Campeonato Brasileiro, recebam nova oportunidade entre os titulares.
Apesar da provável formação alternativa, o Atlético ainda não tem vaga assegurada nas semifinais do Campeonato Mineiro e precisa pontuar para avançar. A equipe soma 10 pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo A, atrás da URT, que lidera com 11.
Vale lembrar que, no regulamento do Estadual, apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas semifinais, além do melhor segundo colocado geral. Atualmente, essa posição pertence ao Atlético, que tem a melhor campanha entre os segundos colocados. Assim, mesmo permanecendo na segunda posição do grupo, o Galo depende apenas de seus próprios resultados para se classificar.
Ainda assim, o objetivo do clube é assumir a liderança do Grupo A e garantir o mando de campo na partida de volta da semifinal, na Arena MRV.
Opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o Pouso Alegre
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio
Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Alan Minda e Cassierra
Lesiondos: Lyanco
